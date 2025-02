Jeden pytel je někdy úspěch. Propagátorka minimalismu pomáhá lidem od zbytečností

„Když je důležité všechno, tak není důležité nic.“ To jsou vaše slova. Jak jste se k minimalismu dostala?

Je to už jedenáct let zpátky. Stěhovali jsme se do podnájmu, když jsem byla těhotná, a měli jsme spoustu věcí pro miminko. Tenkrát mi to asi došlo. Zatímco dřív jsem se přestěhovala jedním autem, teď už byla potřeba dodávka. Věci se nám začaly hrozně množit, a to si nemyslím, že bych někdy byla velký křeček. Ale najednou jsem se dívala kolem sebe a ptala se, proč to všechno mám. Postupně jsem začala redukovat. V prvním roce jsem byla ve fázi, kdy jsem chtěla dát pryč většinu věcí – přišlo mi to hrozně osvobozující. Navíc jsem na to měla čas a věnovala jsem pozornost i tomu, kam věci putují. Různě jsem je nabízela a směňovala, jednou jsem na oplátku dostala domácí marmeládu.

Většina klientů, ke kterým přijedu, má doma knížky o úklidu a organizaci domácnosti. Ale někdy jsou z toho množství informací spíše rozpolcení a nevědí, kde začít.