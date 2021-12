Mandle jsou lék ukrytý v pecce, pomáhají proti stresu i osteoporóze

Tento strom roste zejména v subtropických oblastech, ale díky tomu, že dobře odolává mrazu, se čím dál víc objevuje i na tuzemských zahradách. Za pohled mandloně stojí zejména na jaře, protože nádherně kvetou.

Jádra z pecek plodů mandloně obsahují vápník, fosfor, hořčík, draslík, železo, zinek, měď a mangan, vitaminy E a řady B, nenasycené mastné kyseliny, vlákninu a další zdravotně významné složky. Důležité je i to, že jsou zastoupeny v optimálním poměru, tedy jako by je skládal zkušený farmaceut tak, aby byly pro lidský organismus co nejprospěšnější.

Mandlová mouka i mandlové mléko si zachovávají všechny živiny.

Díky tomu mají mandle výrazné antioxidační schopnosti, pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi, podporují správnou činnost srdce a brzdí rozvoj aterosklerózy, takže jsou významnou prevencí kardiovaskulárních onemocnění. Přispívají k ochraně před osteoporózou, napomáhají dobré funkci svalů a nervové soustavy, doporučují se pro zlepšení mentálních funkcí. Velmi pozitivně ovlivňují i psychický stav – zmírňují nervozitu, deprese a úzkosti, odbourávají stres, uklidňují.

Dříve používané tzv. hořké mandle se v současné době nedoporučují, protože mají vyšší obsah amygdalinu, z něhož se při trávení uvolňuje jedovatý kyanovodík. U nás se ovšem běžně prodávají pouze „sladké“ mandle, v nichž je obsah amygdalinu nepatrný.

I tak ale platí: dobrého pomálu. Denně je vhodné dát si hrst mandlí, víc ne. Jedí se syrové, ale hodí se i do pokrmů, praží se, dělá se z nich mouka. Tepelnou úpravou totiž zdravotní účinky neztrácejí. Také se z nich připravuje mandlové mléko, jež lze přidat do smoothie i čajových směsí.