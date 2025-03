Nezapomínejte na české poklady, mák a tvaroh. Skvělý zdroj vápníku i bílkovin

Do 5 % tuku v sušině má tvaroh měkký či odtučněný, stejný obsah tuku má i tvrdý tvaroh na strouhání. Od 5 do 15 % tuku v sušině má tvaroh nízkotučný nebo jemný, od 15 do 25 % tuku v sušině polotučný a nad 38 % tuku v sušině má tvaroh tučný.