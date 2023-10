Žádné čáry a kouzla. Moderní magie je umění, které překvapuje i baví

Harry Houdini při proslulém čísle spoutaný řetězy se zámky.

Jeden z nejslavnějších kouzelníků v moderní historii, rodák z Budapešti Harry Houdini, byl mistrem úniků. Mezi jeho kousky patřil útěk ze svěrací kazajky.

Trik se rozhodl provést poté, co spatřil pomateného muže, jak se v ústavu pro choromyslné snaží z kazajky zuřivě dostat, jak sebou škube, mlátí, dokonce se snaží pouto rozkousat, vše marně. Houdinimu se trik podařil poprvé v roce 1915 a kouzelník se postavil na špici tzv. moderní magie, oboru, který je starý asi dvě století.

„Moderní magie je umění. Pojem vznikl proto, aby si lidé kouzelníky nezaměňovali s čarodějnicemi či mágy černé magie,“ vysvětluje Jiří Hadaš, prezident Českého magického svazu a celoživotní kouzelník.

První triky moderní magie byly často jednoduché, postupně začaly nabírat na síle i složitosti.

Dnešní kouzelníci je dovedli do bizarních rovin a často při nich jde o život. Může to být polykání ohně, žiletek i mečů, přeříznutí osoby vejpůl nebo zmražení do ledu, zakopání zaživa pod zem či svázání řetězy ve vodní nádrži.

„Všeobecně nejtěžší kouzla jsou právě nebezpečné úniky z těchto situací,“ říká prezident českých kouzelníků, sám by se prý do takové akce nepustil.