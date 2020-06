Král kronutů Lukáš Vašek nezahálí. Rozšířil výrobu a otevírá kavárnu

Co se posunulo od doby, kdy jste v roce 2017 začínal?

Všechno. Na začátku jsem všechno vyráběl tady vzadu ve výrobně o 12 metrech čtverečních a ručně. Těsta jsem dělal tak čtyři kila denně. Koupil jsem tehdy v gastro bazaru starý hnětač. Ono by se zdálo, že by to šlo zvládnout i v kuchyňském robotu, ale to těsto je docela tuhé, to by nešlo zvládnout. Ale stejně jsem ho válel ručně obyčejným válečkem. Kynulo na vzduchu, jako když něco necháváte nakynout doma. Teď už mám daleko lepší vybavení. Jednak mám malou kynárnu, hnětač asi tak desetinásobně větší, pořídil jsem si rozvalovačku.