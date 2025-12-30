Čtyřiatřicetiletá Louise Lansburyová se letos odhodlala na náročný úkol: jednou by chtěla znovu usednout ke štědrovečerní tabuli se svými blízkými a zvládnout společnou večeři plnou pečených brambor a dalších vánočních dobrot.
Pro většinu lidí jde o nejpříjemnější část roku, ale pro Louise, která trpí misofonií, tedy extrémní citlivostí na zvuky, je to zásadní zkouška její trpělivosti a sebeovládání. Proto se rozhodla začít s tréninkem a nacvičit si to na zkoušku večeří v restauraci.
Brala to jako terapeutickou výzvu, díky které chce překonat úzkost a naučit se potlačovat vztek, který v ní mlaskání či cinkání příborů vyvolává. „Moje úzkost z toho, že letos půjde o společnou událost, je poměrně vysoká,“ přiznala Louise ze Southamptonu.
V minulosti pro ni bylo společné stolování natolik frustrující, že často musela od stolu utéct, aby předešla nekontrolovanému výbuchu hněvu. Nyní se však snaží s touto poruchou pracovat a večeři v restauraci vnímala jako nezbytný trénink pro návrat do běžného společenského života.
Už jako dítě vnímala zvuky mnohem intenzivněji než ostatní, což tehdy okolí často mylně považovalo za pouhou nevychovanost, zatímco ve skutečnosti šlo o fyzickou reakci na hluk.
V rámci své přípravy Louise občas zkouší jíst s přáteli v hlučných restauracích, kde okolní vřava pomáhá maskovat specifické zvuky kousání, které ji dráždí nejvíce. Pokud je hluk v místnosti neúnosný, pomáhá si speciální čelenkou s Bluetooth sluchátky nebo relaxačními technikami, jako je „motýlí dýchání“, které jí pomáhá se uzemnit.
Louise doufá, že díky těmto pomůckám a postupnému vystavování se stresovým situacím u vánočního stolu se jí podaří obnovit blízké vztahy s rodiči a rodinou, které byly kvůli její nemoci v minulosti napjaté.