VIDEO: Přehýbat a válet pořád dokola. Záludná příprava listového těsta

Říká se o něm, že příprava je poměrně složitá, a tak se do jeho domácí výroby jen tak někdo nepustí a radši si ho koupí v obchodě hotové. Přesto se najdou lidé, kteří nepovolí a chtějí si jeho přípravu aspoň vyzkoušet a zjistit, zda se jim ta trocha práce navíc vyplatí a zda se bude chuť domácího těsta lišit od toho kupovaného.

Cílem je většinou domácí štrúdl, jehož přípravu z kupovaného těsta často svedou i děti. Zapálení domácí kuchtíci si však aspoň jednou za život budou chtít vyzkoušet, v čem je ta příprava tak obtížná a zda bude výsledek jiný.

Je to hlavně v přípravě, která je vcelku časově náročná, protože obsahuje hodně míchání obou složek těsta, válení a přehýbání, aby těsto nakonec pěkně lístkovalo. A navíc potřebuje dlouhý odpočinek v lednici, takže si nelze představit, že by člověk v podvečer přišel domů a doufal, že štrúdl upeče k večeři, pokud tedy chce rodina večeřet ještě před půlnocí.

Samotná příprava není zase tak složitá. Kdo má trochu zkušeností s hnětením v robotu a obecně s pečením, neměl by narazit na větší problémy.

Ostatně podívejte se na video, kde přípravu ukazuje šéfkuchař Patrik Bečvář. Žádné záludnosti tam neuvidíte.

Suroviny:

Moučné těsto:

335 g hladké mouky

140 g studené vody

100 g rozpuštěného másla

12 g soli

Všechny ingredience spolu hákem v robotu zpracujeme. Vytvoříme čtverec velikosti 20×20 cm, zabalíme ho do potravinářské fólie a dáme chladit do lednice na 30–60 minut.

Máslové těsto:

320 g másla

145 g hladké mouky

Máslo a mouku smícháme v robotu „káčkem“, vyválíme v pečicím papíru do rozměrů 20×40 cm. Dáme chladit do lednice na 30–60 min.

Postup:

Vychlazená těsta vyndejte z lednice. Nejprve si vezměte menší těsto a vyválejte ho, aby překrývalo 2/3 většího těsta. Poté z většího těsta sejměte pečící papír a do 2/3 položte těsto menší.

Zbylou třetinu přehněte doprostřed přes menší těsto a nakonec přehněte doprostřed i druhou stranu.

Zabalte do pečícího papíru nebo potravinářské fólie a dejte na 60 min. chladit do lednice.

Těsto vyválejte do rozměrů cca 20×60 cm. Těsto přehněte. Takto hotové těsto zabalte do pečícího papíru/potravinářské fólie a dejte chladit alespoň na dvě hodiny do lednice (ideálně 24 hodin).