Co umí levandule? Mírní migrénu, hojí rány, zklidňuje, zlepšuje spánek

Fialová pole, kam až oko dohlédne. Omamná vůně, která se šíří krajinou... To, co lidé ve francouzském regionu Provence tak milují, je mnohem víc než jenom nádherný suvenýr do skříně: levandule je totiž i účinnou léčivou rostlinou.

Dokázal to na začátku 20. století také francouzský chemik René Maurice Gattefossé. V roce 1910 utrpěl při explozi ve své laboratoři těžké popáleniny. Gattefossé, který pocházel z rodiny parfumérů, se hodně naučil od provensálských pěstitelů levandule o léčivé síle éterických olejů. To se mu teď hodilo: když se mu do popálenin dostala infekce, natíral si je levandulovým olejem. Už po krátké době zpozoroval, že se postup gangrény zastavil.

Fascinovaně prováděl další studie – a stal se tak zakladatelem aromaterapie, která využívá éterické oleje ke zmírnění nemocí a posílení zdraví i psychiky. V obou těchto směrech toho má levandule hodně co nabídnout.

Jemná vůně vás uvolní a ukolébá ke spánku

Jak vyplývá ze studie zaměřené na zkoumání mozkových proudů, nedávají si pěstitelé levandule v Provence už celá staletí vonné sáčky pod polštář nadarmo. Levandulové aroma totiž zvyšuje v mozku aktivitu alfa vln, což je typické pro stav naprostého uvolnění. Pro všechny, kteří často mívají problémy s usínáním, je proto levandule ideálním řešením.



SOS? Jak pomáhá levandule v případě nouze? I v nemocnicích se tato léčivá rostlina uplatňuje stále častěji: například při potírání hematomů zmírňuje bolest a zastavuje vnitřní krvácení. Používá se na oděrky, popáleniny a jizvy po operacích. Důležité je, aby levandule byla kvalitní. Levné oleje většinou obsahují umělé přísady či tzv. lavandin, který může pleť podráždit.



Dokládá to také studie vypracovaná v Tchaj-wanu: lidem, kteří inhalovali po dobu dvanácti týdnů dvakrát týdně levandulovou vůni, se zlepšila délka i kvalita spánku. Pro domácí použití si dejte pod polštář vonný sáček, nebo si na něj nakapejte několik kapek levandulového oleje. Existují i preparáty na podporu kvalitního spánku dostupné v lékárnách.

Proč vlastně mozek miluje levandulový olej? Levandule nás může díky obsahu linaloolu a linalyl acetátu nejen zklidnit, ale prokazatelně také dokáže odstranit pocit úzkosti. Působí totiž proti podráždění nervových buněk tím, že obnovuje rovnováhu hormonů zodpovědných za vnímání a zpracování podnětů.

A to s pozoruhodnými výsledky: hned tři klinické studie dokazují, že přípravky s levandulovým olejem působí při úzkostných poruchách stejně účinně jako psychofarmaka odstraňující strach. A navíc nemají žádné vedlejší účinky, ke kterým patří například únava.

Překvapivá tedy není ani skutečnost, že tenhle fialový vonný zázrak dokáže efektivně zmírnit i bolest: při průzkumu německých a íránských vědců si měli pacienti trpící migrénou při prvních příznacích ataky bolesti hlavy vetřít do kůže nad horní ret 2 až 3 kapky levandulového oleje a 15 minut vdechovat levandulovou vůni. A výsledek? U téměř 80 procent testovaných se obtíže výrazně zmírnily.

Levandulový éterický olej je tedy vysoce účinným léčivým přípravkem, a podle toho bychom s ním měli také zacházet. Proto platí, že byste ho vždy měli užívat s mírou, pro malé děti je zcela nevhodný. Nikdy také nesmí přijít do kontaktu s očima nebo sliznicemi. Pokud uvažujete o vnitřním použití, je třeba se o tom poradit s lékařem.

Levanduli jednoduše využijete i v běžném životě

Sáček se sušenými levandulovými květy pod polštářem vám zajistí klidný spánek.

Vonné sáčky zlepší spánek

Lepší než počítání oveček: položte si vonné levandulové sáčky pod polštář. Jemná vůně tak dostane vaše mozkové vlny do relaxačního režimu a dobře vás připraví na osvěžující noční odpočinek. Sáček si vyrobíte tak, že ustřihněte z bavlněné látky tlustší proužek, uprostřed ho přeložíte a dvě protilehlé strany sešijete. Sáček otočíte na líc, vložíte do něj hrst levandulových květů a zavážete ho stužkou. A nebo jednonuše nasypete hrst levandulových květů na čtvereček gázy nebo látky a svážete stužkou jako na snímku výše.

Maska zajistí krásnou pleť

Voňavá bylinka se výborně hodí i k péči o citlivou a nečistou pleť. Látky, které obsahuje, působí antibakteriálně, stimulují buněčný růst a redukují póry. Jak na to? Namažte si obličej v silnější vrstvě hydratačním krémem, rozemněte dvě lžičky čerstvých nebo sušených levandulových květů a rovnoměrně je naneste na obličej. Nechte působit a květy s přebytečným krémem posléze lehce setřete tamponem.

Teplá koupel zklidní nervy

Jako koupelová přísada levandulové květy uvolňují ztuhlé svaly, zmírňují podráždění kůže a zklidňují nervy. Na koupel přelijte 60 g čerstvých nebo sušených levandulových květů 1 l vroucí vody. Nechte 5 minut louhovat a přeceďte. Nálev přidejte do koupele, ovšem pohlídejte si, aby byla teplá maximálně 38 °C, a koupejte se v ní zhruba 20 minut.

Léčivý olej proti plísni nehtů

Trpíte dlouhodobě plísní nehtů? Pak vsaďte na léčbu s několika kapkami levandulového oleje. Přímo na postižený nehet naneste éterický olej. Odborníci se shodují na tom, že už v nepatrné koncentraci spolehlivě zahubí plísně i kvasinky na nehtech.