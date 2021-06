Léto není jen grilování. Vyzkoušejte sporty a hry, které zvládnete i na zahradě

Trhané maso je velkou módou, která k nám přišla z Ameriky. Jeho tajemstvím je to, že se velký kus masa peče dlouho při...

KVÍZ: Jak se vyznáte v kuchyňských nožích? Otestujte se

Na co je vhodný nůž nakiri, co to znamená, když je čepel vyrobená z damaškové oceli, jaké prkénko je na krájení...