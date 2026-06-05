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Tři letní recepty z mixéru. Osvěžte se mangovým lassi nebo citrusovým krémem

Marek Burza
Horké dny mění chutě a přijde nám vhodné připravit něco lahodného a osvěžujícího. Pojďte zkusit něco jednoduchého, stačit vám bude jen několik ingrediencí a mixér.
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Recept na mango lassi (mangový jogurtový nápoj)

Mango lassi je tradiční indický nápoj z manga a jogurtu, který je krásně krémový, jemně kořeněný a příjemně osvěžující. Ideální je jako rychlá letní svačina, sladká tečka po jídle nebo osvěžující nápoj během horkých dní.

Ingredience:

● 1½ hrnku mražených kousků manga (cca 242 g)

● 1½ hrnku plnotučného bílého jogurtu (cca 367 g)

● ½ hrnku smetany ke šlehání (cca 114 g)

● 1 lžička jemného cukru

● ½–1 lžička mletého kardamomu (podle chuti)

● čerstvá máta na ozdobu (volitelné)

Postup:

1. Všechny ingredience vložte do mixéru. Mixujte přibližně 30–45 sekund, dokud nápoj nebude hladký a lehce napěněný.

2. Hotové mango lassi nalijeme do sklenic a ozdobte lístkem čerstvé máty a kouskem manga.

Z máty je skvělý sirup i čaj, hodí se do pomazánek, mletého i na obklady


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