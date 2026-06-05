Recept na mango lassi (mangový jogurtový nápoj)
Mango lassi je tradiční indický nápoj z manga a jogurtu, který je krásně krémový, jemně kořeněný a příjemně osvěžující. Ideální je jako rychlá letní svačina, sladká tečka po jídle nebo osvěžující nápoj během horkých dní.
Ingredience:
● 1½ hrnku mražených kousků manga (cca 242 g)
● 1½ hrnku plnotučného bílého jogurtu (cca 367 g)
● ½ hrnku smetany ke šlehání (cca 114 g)
● 1 lžička jemného cukru
● ½–1 lžička mletého kardamomu (podle chuti)
● čerstvá máta na ozdobu (volitelné)
Postup:
1. Všechny ingredience vložte do mixéru. Mixujte přibližně 30–45 sekund, dokud nápoj nebude hladký a lehce napěněný.
2. Hotové mango lassi nalijeme do sklenic a ozdobte lístkem čerstvé máty a kouskem manga.
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Z máty je skvělý sirup i čaj, hodí se do pomazánek, mletého i na obklady