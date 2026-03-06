Táhne vás to teď, když je tak krásně, do lesa, za příjemnou vůní země, mechu a jehličí? Procházka v přírodě vám prospěje, dodá novou energii a budete se cítit svěžejší. Už čtvrt hodinky chůze mezi stromy stačí k odbourání stresu a posílení imunitního systému.
V Japonsku pro takový druh relaxace dokonce existuje odborný termín šinrin-joku, v překladu „lesní koupel“, v této zemi jsou uznávanou formou terapie. Že vám pro takový osvěžující výlet do zeleně schází dostatek času? Snadná pomoc, přizvěte si kousek lesa k sobě domů a využijte jeho kouzelnou sílu pro své zdraví.
|
Každý den v lese pomáhá srovnat psychiku, posílit imunitu. Je to snadné