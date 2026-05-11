Díval se na zelené moře. Praotec Čech těžko mohl z vrcholu Řípu vidět cokoli jiného než husté koruny stromů. Možná hladinu řeky, možná vzdálené vrcholky hor. Stejný rozhled by měl i z Pradědu nebo z Lysé hory.
Kdysi byl všude les. Stromy, stromy, stromy. V nížinách převážně listnaté, na úbočích hor jehličnaté. Dokud nepřišel člověk. Dřevo bylo palivo. Stavební materiál. Les překážel pastvinám, městům. Vypaloval se, kácel se.
Hrozilo úplné vymýcení lesů, ekologická a ekonomická katastrofa. V 18. století byly na ploše pouhých 14 % a stále ubývaly, bez náhrady mizely.