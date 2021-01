Lednový sníh přinese v srpnu hřiby, míní pranostiky. Oteplování to mění

Moudrost našich předků se odráží v pranostikách, jež nám tu zanechali. Někdo ovšem tvrdí, že se jedná jen o pověry. Nikomu jeho názor nebereme, ale přece jen uznejte, nebude na nich něco pravdy?



Dozajista se v některých může odrážet doba, jež už se současností nemá pranic společného, často v nich ovšem najdete vítané zkušenosti minulých generací. A ty byste ani v dnešní moderní době plné technologických libůstek zcela zatracovat neměli. Ostatně – kdo z vás se 1. ledna nesnažil mít dokonalý den jen proto, že se říká „jak na Nový rok, tak po celý rok“?

Pranostiky se zpravidla týkají jednotlivých dnů nebo celých období a tradují se po mnoho generací. „Většinou se zaobíraly převážně tím, co bylo pro lidi v minulých časech nejpodstatnější, tedy počasím a s ním souvisejícím zemědělstvím,“ říká historik B. C. Greek.

Co se vypráví o lednu? Prodírat se v lednu sněhem vás možná nebavilo a nebaví, ale přináší to prý hodně dobrého. Třeba skvělou úrodu. A letošní leden nám sněhu poměrně dopřává... V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.

Leden jasný, roček krásný.

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Leden studený, duben zelený.

Lednový déšť z pecnu odkrajuje.

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

Holomrazy – úrody vrazi.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Suchý leden, mokrý červen.

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Lidé potřebovali vědět, na co se připravit, kdy vyjet na pole a jakou úrodu lze očekávat. Podle toho se řídili a často se nepletli. Pranostiky se dělí podle stupně pravděpodobnosti jejich splnění na reálné a nereálné. Už z toho se dá odhadnout, které jsou hodnověrnější.

Stejně tak musíte rozdělovat mezi pranostikami konstatujícími, které upozorňují na nějaká fakta (například na to, že na svatého Jana začíná kvést bez), a radícími, případně také rozkazujícími či zakazujícími.

Tady už se nejedná o jasně prokazatelnou věc, a lidová rčení tudíž nemusejí být stoprocentně pravdivá. Například pranostika »nežeň se v máji, budeš brzy v ráji« (rozuměj zemřeš) je až poměrně zastrašující a rozhodně se nedá očekávat, že by to bylo pravidlo. Spíše to označuje fakt, že během měsíce, kdy všechno kvete, se chtěli vdávat a ženit všichni, a tak bylo potřeba manželství chtivé páry trochu roztřídit.

Globální oteplování na pranostiky moc nedbá

Co se týče pranostik souvisejících s počasím, které se používají asi nejvíce, podle meteorologů by to chtělo udržovat si odstup. Může za to globální oteplování, jež mění podmínky nejen na celé planetě, ale i na každém vašem záhoně.



Každopádně platí, že sadům a zahradám lednová sněhová peřina jen prospěje. Přinejmenším pro jaro to bude znamenat dostatek cenné vláhy. Leden, jak má být. Pokud se vám ovšem na větve stromů a keřů na zahradě nabaluje sníh a led, oklepejte je, ať se pod jejich tíhou nelámou.

„Země prochází zkouškou. Jde to sice pomalu, ale už teď můžeme pozorovat odklon od normálu,“ říká meteorolog Jeff Edmondson a pokračuje: „Projevuje se to hlavně v létě. Možná jste si sami všimli, že v oblastech, kde nebývala horka, jsou poslední roky větší než tam, kam se za sluncem obyčejně jezdilo. A to je jen vrchol toho, co pozorujeme.“

Pravda je tedy stejná jako se vším. Pranostikám se věřit dá, ale nic se nesmí přehánět. Jako u všeho musíte používat i vlastní rozum. Přistupujte k tomu jako k politice: poslouchejte, ale slepě nenásledujte. Jen tak se dá někam dojít.