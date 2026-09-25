Boj o každý centimetr, přesouvání polic a přemýšlení, co připravit předem a kam to všechno uložit, zná asi každý.
Lednicový tetris pro pokročilé
Není nic horšího než dorazit z obchodu s taškami plnými dobrot a zjistit, že je nemáte kam uložit. Ještě před velkým nákupem proto lednici důkladně projděte.
Vyhoďte staré zbytky, zkontrolujte dresinky a další načaté potraviny, a pokud můžete, uvolněte pro jistotu celou polici. Na větší nádoby s masem, přílohami a dalšími surovinami se bude hodit.
Zapomeňte na nepraktické kulaté mísy a hluboké talíře překryté fólií. Špatně se skládají na sebe a zabírají zbytečně mnoho místa. Mnohem praktičtější jsou uzavíratelné čtvercové nebo obdélníkové nádoby, které můžete snadno stohovat.
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Co dělat s potravinami při výpadku proudu, aby vydržely
Spoustu prostoru zaberou také objemné prodejní obaly. Před uložením nákupu proto odstraňte zbytečné vnější kartony a další obaly, které už nepotřebujete. Pomoct může i jednoduchá změna výšky polic – často nad nimi zůstává několik centimetrů nevyužitého prostoru.
Značnou část lednice obvykle zaberou také nápoje. Začněte je chladit včas a co nejlépe využijte dveřní přihrádky nebo držáky na lahve. Hlavní police tak zůstanou volné pro maso, přílohy a další potraviny.