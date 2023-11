Poznejte pokojovky, které si poradí s vaší migrénou, angínou i nespavostí

Existuje řada rostlin, které se dají pěstovat jako pokojovky a dokážou pomoci s celou řadou zdravotních obtíží. Kterou už máte doma?

Aloe vera

Aloe je tropická rostlina (na snímku dole uprostřed) ceněná v kosmetice, lékařství a léčitelství, která u nás není domovem, s jejím pěstováním ale nebudete mít problémy. Vystačí si s hodně propustnou výživnou zeminou. Smíchejte třeba substrát pro pokojové rostliny, kvalitní kompost a písek.

Co se týče zalévání, není vůbec náročná, je to sukulent. Zasaďte ji do širšího květináče. Budete ji snadněji zalévat, voda by se totiž neměla dostat přímo na aloe, aby neuhnívalo. Časem vám začne pěkně odnožovat. Pak můžete při přesazování malé rostlinky oddělit a zasadit je zvlášť.

To aloe, nebo ta aloe? Aloe je celá staletí vysoce ceněné pro své léčebné a kosmetické účinky. Pokud řešíte, zda je to aloe, nebo ta aloe, vězte, že podle Akademického slovníku současné češtiny jsou možné obě verze.

Pro aloe vyberte světlé slunné místo, přes léto ho můžete mít i venku, letnění snáší dobře (pokud ho nevystrčíte příliš rychle na prudké slunce), ovšem nenechávejte ho na dešti, zvolte umístění pod stříškou, jde opět o to, aby při vlhčím počasí nezačalo chřadnout.

Na štípanec, popáleninu nebo odřeninu lze gelovitou dužninu z listu aloe vera aplikovat rovnou na postižené místo.

Krásnou léčivku se nebojte odřezávat a používat. Díky „gelu“ ukrytému v dužnatých listech, který je plný vitaminů, enzymů a minerálů, si můžete krášlit pleť, zlepšovat vlasy, potírat lehčí spáleniny, odřeniny a podobně. Čistí pokožku, bojuje proti vypadávání vlasů, ale dá se použít i vnitřně, třeba ho rozmixujte do koktejlu či jogurtu.

Na mazání, vhodné například na štípnutí hmyzem, opary nebo zlepšení kůže, budete potřebovat šálek kokosového oleje a půl šálku šťávy vymačkané z listů aloe. V misce zlehka míchejte tuhý kokosový olej s aloe, až získáte krém. Naplňte jím skleněnou uzavíratelnou nádobu a uložte ji na chladnějším místě. Olej lze vyměnit za kakaové máslo ve formě „peciček“. Ty musí nejdřív lehce změknout, aby se do nich dalo vmíchat aloe.