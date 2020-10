Po přijímání trocha hříchu. Lázeňské oplatky jsou pochoutkou již stovky let

Lázeňské oplatky jsou ryze tuzemský fenomén. A to tak velký a expanzivní, že se z lázeňských měst, kde patřily k tradičním pochoutkám ke kávě či procházce kolem léčivých pramenů, přesunuly jako zákusek do Krakonošovy zahrady, do Hořic, Prahy... Staly se sladkým suvenýrem z míst majících s „balneo provozem“ málo společného. Kola byznysu jsou neúprosná!