Punčochář skvěle spároval langoše s holubem, Kašpárek se syrečky

Kuchaři Jiří Horák a Tomáš Valkovič spolu donedávna pět let vařili v karlínské Esce v Praze, aktuálně působí na pozici kreativních šéfkuchařů Ambiente. A pro zpestření si vymysleli a čas od času zorganizují originální jednodenní pop-upy jako Langōš fry day nebo mexické Ricas.



Mají už skvěle vyzkoušené, že to je jídlo, které když je poctivě připravené z poctivých surovin, tak skvěle zafunguje a je schopné rozjet nejednu úžasnou jízdu s přáteli. Proto si Přemek Forejt pozval jak Jirku s Tomášem a langoši, tak Honzu s Radkem do pískovny nedaleko Olomouce. Na kouzelné místo, kam se sám v létě rád zajede po přípravách v kuchyni odpoledne vykoupat a vyčistit si hlavu, a pak se vrací do Entrée.



Radka s Honzou by evidentně ani ve snu nenapadlo, že je pozve na langoše. Nicméně nadýchané těsto i ochucení přísadami, které si Tomáš s Jirkou připravují sami, je nadchlo. Prostě stará dobrá poctivá čuňárna.

A nebyl by to souboj, kdyby šéfkuchaři a majitelé pražských podniků, jako je michelinem oceněný Field a restaurace U Matěje, nemuseli tradiční langoše připravit také, a přitom je povýšit na ještě větší lahůdku.



Honzovi Punčochářovi langoše od Jirky s Tomášem na první dobrou připomínaly nadýchané vdolky naslano, nicméně raději si našel na internetu „zaručeně pravý recept na originální maďarské langoše“. Nikdy předtím je totiž nedělal. Originální byl ten recept každopádně, protože lepivé bramborové těsto dávalo tušit, že to nebude správná cesta.



„Když se něco nevede, tak se to za stálého míchání vylévá do záchodu,“ konstatoval suše Honza Punčochář a na další těsto už raději zadělal podle své vlastní hlavy, jak mu napovídala zkušenost. Prostě mléko, droždí, sůl, mouky už jen podle citu, a hlaďoučké těsto se najednou krásně rýsovalo.



Navíc měl u toho Honza čas promýšlet, jak právě ten svůj langoš vyšperkuje. Rozjel se, takže se rozhodl povznést jeho chuť tak, že by se ho nestyděl podávat u sebe v restauraci U Matěje. Chtělo to jen ještě nějaké červené maso. Kachnu nesehnal, ale nakonec se mu poštěstilo a sehnal své oblíbené holuby, s křehkým masem a výraznou chutí. Takže bylo jasné, že tady nebude langoš hlavní komponent. A všichni na to byli zvědaví, protože Honza se svou nechutí k langošům vůbec netajil.

To Radek Kašpárek měl s těstem na langoše jasno hned a těsto si na ně zadělal nejdřív ze všeho. Nic složitého: hladkou mouku ochutil solí a cukrem, promíchal, přidal 30 g čerstvého droždí, 300 g mléka a 100 g zakysané smetany, která langoš udělá vláčnější i chutnější. Viz video.



Tvarovat langoše oba naučil Tomáš. Stačí kuličku těsta rozmáčknout pěstí a vytvarovat do kruhu tak, aby zůstaly vyvýšené okraje. Přitom je dobré namáčet si ruce do rozpuštěného sádla, aby se těsto nelepilo, a placky pak péct z jedné i z druhé strany v oleji rozpáleném cca na 160 °C.



Langoš s trahným telecím a ochucenou zakysanou smetanou (Radek Kašpárek) Rybí langoš s omáčkou čimičuri (Radek Kašpárek) Tzv. obyčejný místní langoš s tvarůžky, špekem a slaninou (Radek Kašpárek)

Co se ochucení langoše týká, Radek si nakonec vymyslel tři varianty, z toho jednu místní, uctívající tradiční olomoucké tvarůžky. A těšil se, jak bude chutnat kombinace s dušeným telecím lýtkem konfitovaným v kachním sádle spolu se zeleninou.



Hrálo se o hodně: kdo prohraje, bude umývat veškeré nádobí v kuchyni, tedy to od vaření, i to po hostech. A tak Honza Punčochář spolu s nadýchaným langošem se stehýnky z holuba, ančovičkami a marinovanou řepou a křenem servíroval i holubí prsíčko připravené na grilu a salát z pečených řep s omáčkou z nakládaných okurek, tzv. cornishonů. A všechny tou kombinací chutí naprosto nadchl. Koneckonců i servisem.

Jan Punčochář svým menu úplně rozbil pojetí langošů a kuchařský souboj s Radkem Kašárkem vyhrál.

Radek předvedl již zmíněné tři druhy langošů. Jeden s trhaným telecím lýtkem a cornishony, zakysanou smetanou a libečkem. Druhý rybí s omáčkou čimičuri, spoustou bylinek, vinným octem, olivovým olejem i kečupem, aby dodržel zadání. A třetí představil jako obyčejný místní; se zelím, olomouckým tvarůžkem, špekem, škvarky a jarní cibulkou. Každý byl jiný, nadchly všechny. Honzův holub však svou chutí a originální kombinací s langošem nakonec přece jen ostatní přebil.