Jím jako astronaut. Láďa Hruška o jídle, přezdívce Přemek i přetvářce

Oba nás dnes zdržela zapeklitá dopravní situace, tudíž mě jako první otázka napadá: Máte v takových situacích nějakou vychytávku?

Vychytávka je v tomto případě jednoduchá – jezdit městskou hromadnou dopravou, tam se sekera vlastně nemůže stát. Nebo jen zřídka. Praktikuju to vlastně celou dobu, co bydlím v Praze, a autem vyjíždím do města jen výjimečně. Nevím, proč řídit po Praze, je to o nervy. Musím říct, že jak jsem si navykl na pohodlí MHD, už vlastně za volant ani sedat nechci.

Známí jsou šokovaní, když se za mnou lidé otáčejí, povídají si o mně, a ptají se, jak to snáším. Odpovídám, že to už vůbec nevnímám.