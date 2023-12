KVÍZ: Co je calta nebo štědrovka. Jak se vyznáte ve vánoční terminologii

Advent a potom Vánoce. Období, které je plné specifických pojmů, jejichž význam známe, nebo také ne. Co je Boží hod vánoční a proč je svátek na Štěpána, by mnoho z nás jistě vědělo. Ale pak existuje řada výrazů, které už téměř vymizely, a mnoho lidí tak bude nejspíš tápat, co znamenají. Pojďme si některé z nich připomenout ve speciálním kvízu inspirovaném týdeníkem 5plus2.