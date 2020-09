Chvála kvašení zeleniny, které dodá vitaminy a enzymy za rozumnou cenu

Kvašená zelenina je nesmírně zdravá i chutná

Technika, která umí přirozeným způsobem prodloužit trvanlivost potravin, se používá celá tisíciletí, a to napříč všemi kulturami. Archeologické objevy ukazují, že člověk dával kvasit nejrůznější potraviny už 6000 let před naším letopočtem, a to původně tam, kde slunce nebylo natolik silné, aby se potraviny mohly uskladňovat pouhým sušením. Fermentace je ale populární i v současné „ledničkové“ době.

Metoda kvašení neboli fermentace je levná a rychlá. Jde o bakteriemi způsobený proces přeměny organických látek. Ty vytváří kyselé prostředí a zamezují hnilobě a vzniku toxinů. Tím se potrava nejen konzervuje, ale mění se i její chuť.

Pochopitelně i doma se můžeme pustit do kvašení a mnoho hospodyněk to tak i dělá. Existuje pro to řada pomůcek, které dokážou domácí kvašení ještě usnadnit.