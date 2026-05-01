Kuna v domě. Jak se jednou a provždy zbavit tohoto nezvaného nájemníka

Marek Burza
Šikovný, obratný a na pohled docela milý masožravý savec s prodlouženým tělem a výrazným ocasem je v domě nevítaný návštěvník. Soužití s ​​kunou může být nebezpečné a zbavit se jí je skutečná výzva.

Obvykle se kuna dostane do domu přes střechu a poté se zabydlí tam nebo v podkroví. Toto místo jí náramně vyhovuje, protože zde má vše, co pro život potřebuje – teplo, bezpečí i stravu. Zatímco ona je spokojená, majitel domu už méně, jelikož kuna dokáže napáchat obrovské škody.

Když se vám kuna skalní (nazývaná také kuna domácí, skalnice či skalačka), zabydlí na půdě, máte co do činění s podnájemníkem, kterého se jen tak nezbavíte.
Kuna skalní
Do motorů aut kuny láká zbytkové teplo. A jakmile si ho svými pachy označkují, láká to do vašeho auta další členy kuního společenstva.
Takto může vypadat izolace poté, co se vám na půdě usídlila kuna.
11 fotografií

„Kuna v noci ruší šramotem a škrabáním a poškozuje nejen místa, ve kterých se zdržuje, ale i izolace, střechu a vnější fasády, přičemž zakousnout se může dokonce i do elektrického vedení. V místech, kde pobývá, si buduje tunelový systém, přes který poté v zimě uniká teplo a kromě toho dochází i ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní. Škody se tak mohou vyšplhat na desítky až stovky tisíc korun,“ popisuje Lukáš Kmenta, specialista na izolace budov z Huntsman Building Solutions.

Chráněná, ale nevítaná. Jak si poradit s kunou v domě

Bydlí i u vás?

Podivný noční hluk, škrábání a šramocení je znamením toho, že pod střechou se nachází živý tvor. Majitelé domů však kunu často odhalí až na základě velmi nepříjemného zápachu z rozkládajícího se trusu, moči, a hlavně zbytků zvířat, která si z nočních lovů nosí do hnízda.

Jasným znakem, že v těsné blízkosti bývá kuna, jsou také rozházené odpadky, trus na dvoře, poškozená fasáda a nápadně vysoký výskyt much, červů a jiných škůdců.

Na střechu a do ní se kuna dostane bez větších problémů. Dokáže se vyškrábat na strom a odtud skočit na střechu. Nebo se na ni vyšplhá po drsné fasádě.

Kuna v podkroví je katastrofa. Pomohou jedině mechanické zábrany a prevence

Potom jí stačí i malinký otvor, aby se dostala dovnitř. A když to nejde jinak, dokáže odsunout i střešní tašku. Před kunami není v bezpečí v podstatě žádná střecha, ačkoli odradit ji dokážou některé druhy izolace.

Při laboratorních pokusech, ve kterých měly myši možnost dostat se za potravou v různých typech izolace (polystyren, PUR pěna, sláma, ovčí vlna, konopí, kamenná vlna, skleněná vata, celulóza), nejlépe obstála PUR pěna a extrudovaný polystyren.

Hlodavce nejlépe odradí PUR pěna

Myši neměly zájem se přes ně prokousat, i když je na druhé straně čekalo jídlo. Naopak přírodní organické izolace nebyly pro hlodavce žádnou překážkou a za potravou se přes ně dostaly snadno a rychle.

Podle autorů studie z Technické univerzity ve Zvolenu myši neměly zájem prokousat se přes PUR pěnu kvůli mikrostruktuře tohoto materiálu s uzavřenými póry a také kvůli chemickému složení izolace (zdravotně nezávadnému ovšem).

Bydlí na vaší půdě, leze do motoru auta, vyžírá vás, ale moc nezmůžete

„Tento výsledek samozřejmě neznamená, že se jedná o 100% záruku, ale platí, že pokud chceme zabránit tomu, aby byla izolace poškozena škůdci, je PUR pěna velmi účinným řešením,“potvrdil Kmenta.

Kdo s koho

Zbavit se kuny není jednoduché, a proto je nejlepší snažit se předejít tomu, aby se ve střeše zabydlela. Kromě vhodné izolace může pomoci i pravidelná kontrola střechy a vyplnění nebo zasíťování všech otvorů a průduchů.

Jako prevence poslouží i ultrazvukový plašič kun a hlodavců generující specifické pulzy na vysokém ultrazvukovém kmitočtu, jež jsou pro drobné hlodavce a kuny velmi nepříjemné.

Situaci s kunou komplikují i ​​zákony, podle kterých je chráněna. Tohoto živočicha proto nelze usmrtit, ale je třeba ho odplašit nebo odchytit. K tomu slouží pasti, které lze koupit v domácích potřebách nebo zahrádkářství.

Kuna a kočka se na stejném pozemku nesnesou, vyzkoušejte lidské vlasy

Stačí do nich dát návnadu v podobě kusu masa, vajíčka nebo sušeného ovoce. Po odchycení je třeba kunu odvézt řádně daleko, aby se nedokázala vrátit a byla nucena hledat si nové bydlení.

Ekologickým a šetrným způsobem prevence nebo vyhnání kuny ze střechy mohou být také výrazné vůně. Rozvěšení levandule nebo rozsypání chlorového vápna po zemi by hlodavce taktéž mělo odradit.

Někteří lidé doporučují rozvěsit pod střechou staré oblečení namočené v naftě nebo použít vůně do auta či rozházet tam vlasy nebo psí chlupy. Jisté je, že když už má někdo kunu v domě, vyzkouší všechny možné způsoby, aby ji odtamtud dostal.

Mnohem lepší je proto snažit se dopředu činit takové kroky, aby se ve střeše vůbec nezabydlela. Tedy jednak zvolit takový druh izolace, který ji nebude lákat dělat si tam tunely a hnízda, ale také pravidelně dělat údržbu všech částí střechy a blokovat všechny možné přístupové cesty.

