Tady máte broďáky, natáhněte je a jdeme na to. Ornitolog Michal Šulc z Akademie věd při terénním výzkumu neztrácí čas. Podává mi rybářské gumáky, s laclem a popruhy prodloužené až na ramena, a už mě vleče do Srálkovského rybníka.
To jméno jsem si nevymyslel, je to jeden ze soustavy Mutěnických rybníků, mrkněte do mapy. Do Mutěnic většina z nás podvědomě zamíří spíš za vínem, ostatně i vědci tu během dvou měsíců terénního výzkumu bydlí pod vinicí a ve sklepě mají slušnou zásobu lahví, ale hlavní je ten Srálkov.
Kukačka naklade zjara až 15 vajec, ale zásadně jedno vejce do jednoho hnízda. Kukaččí vejce se vylíhne za 11 dní, rákosníkovo za 12 až 13 dní. Kukaččí mládě má tedy náskok.