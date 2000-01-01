náhledy
Krájet banán nožem? Jsme snad v pravěku? Ne! Takové přežitky, stejně jako ruční namotávání špaget na vidličku, jsme už překonali. Pokrok letí kupředu a nejrůznější vychytávky z hlubin internetu nás zbavily té dřiny. Vítejte ve světě kuchyňských vynálezů řešících problémy, o nichž jste dosud neměli tušení.
Autor: Animi
Zatímco krájíte banán postaru nožem, kolečko po kolečku, čas vašeho života se po vteřinách krátí. A jednou si vzpomenete, kolik jste ho promrhali. Přitom stačí přiložit plastový kráječ, stisknout a je hotovo. A že pak musíte čistit všechny ty plastové příčky? I pokrok si žádá oběti.
Autor: Dasshaus
Dalším absurdním pomocníkem do kuchyně, bez kterého jste se zatím docela dobře obešli, jsou speciální plastové kleštičky na vytahování stopky a lístků z jahod. Moderní člověk je do jahody zapíchne, sevře, pootočí a stopku vytáhne. Zbývá už jen vynalézt přístroj, který vám tu jahodu pak vloží do úst.
Autor: BigW
Avokádo představuje pro moderní civilizaci mimořádnou výzvu. Musíte ho rozkrojit, odstranit pecku a ještě vydlabat dužinu. Naštěstí existuje plastový nástroj, který všechny tyto úkony zvládne. Tedy pokud máte avokádo přesně tak velké a zralé, jak si výrobce představoval.
Autor: Grandado
Oddělit bílek od žloutku je věda. Jen jste o tom nevěděli. A proto tu je navýsost praktické gumové prasátko, které přiložíte k rozklepnutému vejci a podtlakem nasajete žloutek. Konečně můžete při pečení cukroví předstírat, že provádíte umělé dýchání malému růžovému čuníkovi! Vizuálně geniální.
Autor: Ben Broyde
Vejce se při vaření v hrnci obvykle jen tak povalují. Není v tom žádná disciplína, žádný řád. S tím je konec. Speciální držák je seřadí a vloží do náručí roztomilých tučňáků, které společně ponoříte do vroucí vody. Antarktida by nejspíš zaplakala, ale vy už se nemusíte bát opaření.
Autor: Animi
Rozťuknout vejce o hranu misky, anebo rozklepnout nožem? Takové barbarské způsoby! Místo toho ho vložte do speciálního mechanismu, zmáčkněte páčku a sledujte, co se stane. Když všechno dobře dopadne, máte jedno rozklepnuté vejce. Přesně jako předtím, jen s větším množstvím plastu.
Autor: Walmart
Cibule je notoricky neposlušná zelenina. Rozpadá se, klouže a vůbec nespolupracuje na svém rozkrájení. Řešení? Hřeben pro krájení, který navíc poslouží jako vodítko pro nůž. S tímhle cibuli nakrájíte i poslepu. A přidává další pracovní krok, i o něco komplikovanější čištění.
Autor: Orion
Kukuřice má jednu zásadní konstrukční vadu. Její žlutá zrna drží na klasu. Naštěstí se našel někdo, kdo vymyslel kruhový odstraňovač, kterým klas protáhnete a zrna oddělíte. Pokud tedy natrefíte na kukuřici, která svým průměrem odpovídá právě tomuhle zařízení.
Hit z ruských e-shopů. Neboť v tamních domácnostech je zjevně tím největším problémem krabice od mléka. Špatně se drží, špatně se nalévá. A nemá ochranné příslušenství. S tímhle plastovým držákem se z nalití mléka do kávy konečně stane důstojná operace. Pravděpodobně třídenní.
Autor: Rakuen
Popularita hry Minecraft už dosáhla i do kuchyně, a tak z melounu můžete dobývat úhledné kostičky s pomocí speciálních kleští na vykrajování melounových kostek. Mlýnek vpředu slouží jako podavač, posuvník. Naprosto geniální, pokud si z melounu chcete postavit dům nebo pevnost.
Autor: Quickslice
Je to zbytečnost, nebo není? U silikonové trubičky na loupání česneku si nejsme úplně jistí. Stroužek vložíte dovnitř a válením ho zbavíte slupky. Nejspíš. Kdyby ne, alespoň si u toho můžete promasírovat dlaň.
Ne, tahle hračka nepatří do ložnice a neslouží k BDSM hrátkám. Ve skutečnosti jde o dřevěnou destičku s otvory, které vám odměří porce špaget. Protože odhadnout množství těstovin je úkol, na který lidský mozek ani po tisících let evoluce nestačí.
Autor: KitchenArt
A je to tu zas. Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik času promrháte, když stříháte bylinky nůžkami? Hrůza, že? A co kdybyste tu dřinu zvládli pětkrát rychleji? Výrobce slibuje rychlost a efektivitu. Alespoň do doby, než někdo vymyslí nůžky s šesti břity. A to vybírání pažitky z mezírek mezi nimi? Lahůdka.
Autor: Starfrit
Pokrok jde sice kupředu, ale slepice za ním zaostávají. Nedostatek drůbeže, kulovitá a oválná vejce, můžete napravit alespoň tím, že si pořídíte lis na vejce hranatá. Uvařené vejce proto oloupete, vložíte do speciální formy a stlačíte. Chuť zůstane stejná, ale můžete servírovat snídani, která potěší učitele geometrie.
Autor: Ibili Menaje S. A.
Namotávat špagety na vidličku vlastní rukou? V jednadvacátém století naprosto nepřijatelné. A pokud fandíte italské kuchyni, mohli byste si takhle uhnat karpální tunel. Tato designová elektrická vidlička se ale otáčí sama, takže vám ušetří několik silně vyčerpávajících pohybů zápěstím.
Autor: Brit+Co
Když už jsme se přiblížili k italské gastronomii, připomenout musíme i další italský vynález. Legendární skútry Vespa. Bylo tedy jen otázkou času, kdy někdo obě tyto kulturní ikony spojí dohromady. Výsledkem je miniaturní moped, jehož kola slouží ke krájení pizzy.
Autor: Brit+Co
Vzpomínáte na školní léta, kdy jste ořezávali nové pastelky? Teď můžete stejnou radost prožívat při přípravě oběda. Do speciálního ořezávátka zasunete mrkev. A ta už nikdy nebude tupá. Navíc otáčením z ní vyrábíte zeleninové spirály. Jen pozor, abyste ji pak omylem nestrčili do penálu.
Autor: Karoto
Francouzská revoluce přinesla mnoho převratných idejí. Jednou z nich byla gilotina. A protože by byla škoda nechat tak geniální princip zahálet, můžete si dnes pořídit její miniaturní verzi na krájení klobás a salámů. Svoboda, rovnost, bratrství. A kolečko uheráku nebo klobásky k tomu.
Mlsání sladkostí je zlozvyk sám o sobě, otevírá cestu k obezitě i zkaženým zubům. Takže proč nepovýšit tento poklesek na vyšší úroveň, a nepřidat k zlozvyku i závislost na výherních automatech, ne? Když už si dítě dopřává nezdravé cukrovinky, ať při tom spálit co nejméně kalorií.
Autor: Mikamax
Citron od přírody má jeden závažný nedostatek. Když ho zmáčknete, teče z něj šťáva. Naštěstí můžete do plodu zašroubovat plastový rozprašovač a udělat z něj přírodní sprej. A když se tryska ucpe dužinou, nemusíte si zoufat. Pořád ještě máte citron, který můžete normálně vymačkat.
Autor: Shopee Brasil
Stát u sporáku a míchat omáčku? To je práce pro stroje. Do hrnce radši vypusťte třínohého robotického pavouka, který míchá za vás. Jestli se omáčka přesto připálí, protože to všech koutů hrnce míchátko stejně nedosáhne, můžete se alespoň utěšovat pohledem na nejdražší vodoměrku ve své kuchyni.
Autor: StirMATE
Mazat máslo nožem je přežitek. Mnohem lepší balené máslo okrájet a natlačit do speciálního plastového zásobníku, který pak bude jen mačkáním dávkovat jednotlivé plátky. Vypadá to jako kancelářská sešívačka, jen místo papírů spojuje vaše odhodlání nezamastit si ruce cholesterolem.
Autor: ButterSchnitte™
Natrhat vařené kuřecí maso dvěma vidličkami? Příliš jednoduché. Raději ho vložte mezi dvě plastová kola posetá hroty a začněte jimi otáčet. Za chvíli máte maso rozcupované na vlákna. A pak můžete strávit příjemný večer dolováním kuřecích zbytků z plastových hrotů.
Autor: Vlees Versniperaar
Loupat brambory ručně je poněkud nudné. A připouštíme, že sledovat bramboru, jak se pomalu otáčí na elektrickém soustruhu, zatímco z ní odpadává slupka, má v sobě něco uspokojivého. Je to až hypnotické. Ale pokud narazíte na zvlášť šišatou bramboru, bude to stejně chtít škrabku.
Autor: Potato Express
A co takhle ultrazvuková pračka na zeleninu? Je to přesně tak báječné, jako to zní. Zelenina je totiž špinavá a obyčejná voda z kohoutku na to už zjevně nestačí. Proto si můžete pořídit malý elektrický přístroj, který ve dřezu nebo v misce vytváří vibrace, které zeleninu důkladně čistí.
Autor: Spinner
Nic nerozjasní večeři s dětmi tak, jako ostře nabitá zbraň u stolu. Naštěstí jen kečupem. Rotační dávkovač kečupu vám má ušetřit námahu s mačkáním plastového obalu. Až budete následně vymývat všechny záhyby od zaschlého kečupu z revolveru, jistě oceníte, kolik práce vám tenhle zázrak ušetřil.
Autor: Velvet Moonlight
Prosévat mouku obyčejným sítkem vyžaduje opakované pohyby rukou. A to už je na moderního člověka trochu moc. Elektrický prosívač proto vibruje nebo se otáčí za vás. Výsledkem má být krásně nadýchaná mouka. A při troše štěstí i krásně zaprášená kuchyňská linka.
Autor: Grandado
Slanina se obvykle smaží na pánvi. Ale proč dělat věci jednoduše? Plátky můžete rozvěsit na speciální plastovou konstrukci a vložit do mikrovlnky. Tuk odkapává dolů a vy získáte nejen snídani, ale také pozoruhodně členitý mastný předmět, který budete muset umýt.
Autor: Spinner
Drhnout připálený hrnec houbičkou? Středověk. Moderní člověk přiloží k nádobí elektrický kartáč, zmáčkne tlačítko a nechá motor vykonat špinavou práci. Pokud přitom voda s jarem začne létat po celé kuchyni, můžete si rovnou pořídit další elektrický kartáč. Tentokrát na linku.
Autor: Cómpralo en casa
Máte doma troubu, pánev i hrnce? To je hezké, ale stále vám chybí jeden naprosto zásadní spotřebič. Miniaturní elektrický výrobník donutů, koblih s dírou uprostřed. Co je malé, to je přece i milé, ne? Je to něco jako vaflovačka. Prostě další přístroj, který 364 dní v roce odpočívá ve skříni.
Autor: Giles & Posner
Naběračka je minulostí. Těsto na palačinky dnes můžete nalít do speciální nádoby s pistolovou spouští a dávkovat ho přímo na pánev. Přesnost, elegance, technologická vyspělost… A další špinavé nádobí navíc.
Autor: Erehere
Přenosný mixér s digitálním displejem, několika rychlostmi a dobíjecí baterií. Konečně si tak můžete připravit smoothie v kanceláři, v autě nebo třeba uprostřed temného lesa. Protože nikdy nevíte, kdy vás na turistickém výletě přepadne neodolatelná touha rozmixovat si maliny.
Autor: Liren Fang