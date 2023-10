Sedm tipů pro pro kuchařské lenochy. Jak zminimalizovat čas v kuchyni

1. Plánujte nákupy

Samozřejmě záleží na velikosti rodiny. Pokud jste singl nebo dva, můžete si klidně naplánovat vaření do zásoby. Pokud je vás pět, vaříte s nadsázkou jako v závodce.

I tak se vyplatí plánovat si nákupy tak, abyste nechodili do samoobsluhy pro každou maličkost. Takže když vidíte, že dochází ovoce, chleba nebo těstoviny, hned si to zapište do mobilu.

V mobilu poslouží i obyčejný Poznámkový blok, výborná je třeba aplikace Keep, kde je možné si zvolit číslovaný seznam, v němž si můžete jednotlivé položky před nákupem seřadit tak, abyste v obchodě, kam obvykle chodíte, zbytečně nebloudili od regálu k regálu. Tedy dokud tu neusoudí, že přeorganizují celý krám, aby nás nakupující zase trochu zmátli. Proti marketingovým mágům nic nezmůže ani ta nejlepší aplikace. Každopádně možností tvorby seznamů najdete v obchodech s aplikacemi hromadu.