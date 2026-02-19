Jenže každý kulinářský odvážlivec má své hranice v tom, co do pusy ještě strčí a co už ne. Jsou osobní, formované výchovou, zkušenostmi a samozřejmě i společenskými normami. Dobrá zpráva je, že tyto hranice nejsou neměnné. Často se dají o kousínek posunout.
Což jsme si mohli kolikrát vyzkoušet sami na sobě a dokazuje nám to i historie. Potraviny, které byly dříve považované za barbarské, odpudivé, ba dokonce tabu, jako jsou třeba sushi nebo ústřice, jsou dnes oblíbené delikatesy.
Stačí letní škůdce představit jako velice prestižní pokrm – a budete koukat, jak zaujme veřejnost.