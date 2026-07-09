Japonci jedí řízek s rýží. Učíme se od nich, jak dělat českou kuchyni, říká Sahajdák

Oldřich pořád srší humorem, energií i nápady, pořád vypadá úplně v pohodě. A to před třemi roky se společníky otevřel další podnik, který nazvali Marie B podle slavné kuchařky Marie B. Svobodové, jež svými kulinářskými tipy zásobovala hospodyně na přelomu 19. a 20. století a již tady familiárně překřtili na Marušku.
V každém pokrmu, co nabízíme v La Degustation, musí nějaká ingredience křupnout, protože je dokázáno, že pak to nám lidem i víc chutná, a že se tam musí objevit nějaká chuť, která nás může přenést do dětství.