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Japonci jedí řízek s rýží. Učíme se od nich, jak dělat českou kuchyni, říká Sahajdák

Milan Eisenhammer
  16:00

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Oldřich Sahajdák | foto: archiv Ambiente

Před čtrnácti lety šel lehce proti svému přesvědčení a zavítal do Show Jana Krause, protože jejich hospoda, jak zážitkové pražské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise říká, tehdy měla o návštěvníky nouzi. Tenkrát čerstvě získala michelinskou hvězdu, kterou každoročně pokaždé obhájila, a dnes si do ní hosté pro jistotu místa dopředu rezervují. Může za to hlavně kuchař Oldřich Sahajdák.
Hovory na talíři

Oldřich pořád srší humorem, energií i nápady, pořád vypadá úplně v pohodě. A to před třemi roky se společníky otevřel další podnik, který nazvali Marie B podle slavné kuchařky Marie B. Svobodové, jež svými kulinářskými tipy zásobovala hospodyně na přelomu 19. a 20. století a již tady familiárně překřtili na Marušku.

V každém pokrmu, co nabízíme v La Degustation, musí nějaká ingredience křupnout, protože je dokázáno, že pak to nám lidem i víc chutná, a že se tam musí objevit nějaká chuť, která nás může přenést do dětství.

Oldřich Sahajdák

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