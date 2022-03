Musíte být i bavič, říká kuchař celebrit. Vařil pro Schwarzeneggera i Newmana

Jak jste se jako kuchař dostal k práci v cizině?

Odmalička jsem se učil anglicky, protože moji rodiče chtěli emigrovat. To se jim sice nepodařilo, ale když mi bylo čtrnáct, přišla bohudík revoluce. Takže jsem mohl už po dobu studií na střední jezdit na praxi do Rakouska do jednoho čtyřhvězdičkového hotelu. Po škole jsem si chtěl splnit sen a odletěl do Austrálie. Pak ale přišel povolávací rozkaz. Taťka říkal, že správný chlap na vojnu musí. Naštěstí mě dali do kuchyně. Hned poté jsem se rozhodl jít pracovat na zaoceánskou loď.