Podlahy tvoří největší plochu v našich domovech a jejich údržba by měla odpovídat materiálu. Špatná péče – ať už jde o nedostatečné čištění koberců, nebo naopak příliš agresivní přístup může vést nejen k nedokonale čisté domácnosti, ale i k poškození a snížení životnosti samotné podlahy.
Klíč k dlouhé životnosti a zářivé čistotě spočívá ve správné technologii úklidu.

Dřevěné podlahy a vinyl

Dřevěné podlahy (parkety, masiv, laminát) a moderní vinylové podlahy vyžadují jemnou, ale pravidelnou péči. Nejdůležitější je zajistit, aby na povrchu nezůstával prach a písek, který působí jako brusný papír a vytváří mikroškrábance.

Při péči o tvrdé podlahy je důležitá pravidelnost

Pro tento typ podlah se doporučuje velmi častá údržba, ideálně každý den, pomocí jemných kartáčů a nízkého sacího výkonu, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení povrchu. Kdo ale má každý den čas pečovat o podlahu?

„U tvrdých podlah není klíčový vysoký výkon, ale frekvence. Robot, který podlahu každý den jemně přejede a odstraní prach, je pro životnost podlahy daleko cennější než manuální vysávání jednou týdně s nadměrnou silou a nevhodnou hubicí,“ radí David Beneš, ředitel značky SENCOR.

Optimální a kontinuální čistotu může za vás zajistit robotický vysavač, a to díky možnosti nastavení denního programu. Jeho jemné rotační kartáče odstraňují prach a drobné nečistoty, a to jemně, bez poškození laku. Mnoho modelů navíc nabízí funkci mokrého mopování, což je pro tvrdé podlahy, zejména vinyl a dlažbu, nejšetrnější a nejefektivnější způsob údržby.

Vysavače SENCOR.

Pokud zvolíte klasický vysavač, ať už sáčkový, nebo bezsáčkový, je nezbytné používat hubici s měkkými štětinami, nebo přímo parketovou hubici, a vypnout rotační kartáč, aby nedošlo k poškrábání laku. Oceníte ho zejména při čištění kolem nábytku a v rozích, kam se robot nedostane.

Koberce a běhouny

Koberce fungují jako filtrační systém – zadržují prach, alergeny, zvířecí chlupy a nečistoty. Pro udržení hygieny a zachování struktury vláken je nutné je nejen pravidelně zbavovat povrchových nečistot, ale také je pravidelně hloubkově čistit.

Při péči o koberce rozhoduje sací síla

Na koberce se vztahuje limit Evropské unie pro síťové vysavače (max. 900 W), ale výrobci i tak vyvíjejí modely se silným sacím výkonem, které zvládnou vytáhnout usazené nečistoty.

„Pokud jsou koberce dominantou domácnosti, klasický vysavač s rotačním kartáčem a vysokou sací účinností je stále nezastupitelný pro hloubkové čištění. Robot pomáhá eliminovat prach, který by se jinak v koberci usadil, ale jednou za týden potřebujete silného pomocníka s velkou nádobou,“ říká David Beneš, ředitel značky SENCOR.

Pro koberce je stále nejefektivnější klasický vysavač vybavený turbo nebo rotačním kartáčem. Rotační kartáč naruší usazené nečistoty ve vláknech a silný motor je vysaje. Klasický vysavač nabízí větší sběrnou kapacitu, což je pro úklid koberců, kde se shromažďuje velké množství prachu, skutečně praktické.

Robotický vysavač je zase vhodný pro denní udržování povrchové čistoty koberců s nízkým vlasem. Většina chytrých robotů navíc automaticky zvyšuje sací výkon, jakmile přejede z tvrdé podlahy na koberec. Na hloubkové čištění tlustých nebo velkých koberců však roboti zpravidla nestačí.

Sáčkový, nebo bezsáčkový vysavač?

Pokud se rozhodnete pro klasický kabelový nebo ruční vysavač, čeká vás druhá volba: sáčkový, nebo bezsáčkový (cyklonový) systém? Každý má své silné stránky, které ovlivní, jak bude úklid probíhat.

Sáčkový systém pro hygienu a výkon

Sáčkové vysavače uzavírají prach a nečistoty v jednorázovém sáčku z netkané textilie, který funguje jako dodatečný filtrační stupeň.

  • Pro: Nejvyšší hygiena pro alergiky. Prach nepřichází do kontaktu s uživatelem, sáček se jednoduše vyhodí (uzavřený systém). Sáčky často efektivně zadržují i pachy.
  • Proti: Nutnost dokupování sáčků a s plností sáčku může mírně klesat sací výkon.

Bezsáčkový systém pro úsporu a stálost

Bezsáčkové (cyklonové) vysavače využívají odstředivou sílu k separaci prachu, který se shromažďuje v opakovaně použitelné nádobě.

  • Pro: Úspora nákladů za sáčky. Sací výkon je stabilnější, dokud nejsou zaneseny filtry. Snadno vidíte, co jste vysáli, a můžete zachránit omylem vysáté předměty.
  • Proti: Náročnější údržba a riziko kontaktu s prachem při vyprazdňování nádoby. To není ideální zejména pro silné alergiky. Bezsáčkové vysavače vyžadují častější a důkladnější čištění filtrů.

Jaký tedy zvolit vysavač pro alergiky?

„Bez ohledu na typ vysavače je pro alergiky nejdůležitější kvalita výstupního filtru. HEPA filtry (ideálně třídy H13 a vyšší) zachytí až 99,95 % mikroskopických částic, včetně pylů a roztočů, a brání jejich návratu zpět do ovzduší místnosti. U sáčkových vysavačů je navíc velkou výhodou, že sáček sám funguje jako silný předfiltr,“ radí David Beneš, ředitel značky SENCOR.

Jakého pomocníka tedy zvolit?

Volba mezi robotickým a klasickým vysavačem by měla vycházet primárně z poměru plochy a materiálu, nikoliv z ceny nebo značky.

Typ podlahy/úklidová potřebaDoporučený typ vysavačeProč?
Převaha tvrdých podlah (dlažba, vinyl)Robotický vysavač (ideálně s mopem)Zajišťuje denní, jemnou a automatickou údržbu. Minimalizuje kontakt podlahy s hrubým prachem.
Převaha koberců (střední/vysoký vlas)Klasický vysavač (sáčkový/bezsáčkový)Maximální sací výkon, velká nádoba a účinný rotační kartáč pro hloubkové vyčištění vláken.
Kombinace tvrdé podlahy a alergieKombinace obouRobot denně udržuje (80% práce), klasický vysavač jednou týdně dočistí koberce, rohy a těžko dostupná místa.

Není žádné univerzální nejlepší řešení. Pro moderní, plně vytíženou domácnost s tvrdými podlahami je robot úsporou času a energií. Pro klasický dům s koberci a nutností úklidu celé plochy najednou je klasický vysavač stále spolehlivější volbou.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností SENCOR.

