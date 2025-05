Nástup akumulátorové technologie do světa zahradního nářadí přináší revoluční změny. Pryč jsou doby hlučných benzínových motorů a omezujících přívodních kabelů. Aku nářadí nabízí svobodu pohybu,...

„Od útlého dětství mě maminka vedla k péči a poznávání rostlin na zahradě i v lese. Pěstovali jsme snad vše, co je možné v našich podmínkách pěstovat. Možná i toto byl impuls odstěhovat se na takovou...

Je lepší uhlí, nebo brikety? Poradíme vám, jaké zvolit palivo do grilu, abyste se při výběru nespálili!

V létě naše zahrady bývají v plném květu. To však láká nejen pohledy sousedů a kolemjdoucích, ale bohužel také spoustu nejrůznějších škůdců, jako jsou slimáci, mšice, svilušky, molice nebo housenky....

Po dvaceti letech zahrada vyzrála do podoby krajiny s nadčasovým domem

Při budování zahrady si málokdo umí představit, jak bude vypadat za pár let či desetiletí. Pokud má opravdu promyšlenou podobu, bývá to radost – zahrada dozraje a měla by plnit svou funkci podobně,...