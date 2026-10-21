Víte, co jsou křížaly nebo pracharanda? Možná ano, nebo to jen matně tušíte. Pokud chcete zjistit víc, čtěte dál, vyplatí se vám to. Sušená jablka, hrušky, někde i švestky, meruňky, hroznové víno a další plody bývaly v kuchyni našich babiček tradiční dobrotou. Tak si je pojďte dopřát i vy, třeba místo chipsů nebo křupek, pochutnáte si a ještě uděláte něco pro své zdraví. Mlsají je rády děti i dospělí, jen je nutné připravit je tak akorát, aby byly pružné a zachovaly si sladkou chuť.
Vyberte zralé plody
Použijte jen kvalitní ovoce, mělo by být zralé, ideálně s vyšším obsahem cukru. Třeba tzv. moučná jablka pro sušení vhodná nejsou, křížaly pak snadno praskají a lámou se. U švestek i meruněk musí jít pecka dobře oddělit od dužniny. Sušit je můžete na sítu, plechu či na šňůrce, venku na slunci, ale také třeba v troubě kamen, na radiátorech, na půdě, kde je teplo, v sušičce i horkovzdušné troubě.
|
Vyrobte si domácí cider z vlastních jablek, ale neupíjejte, zkazí se