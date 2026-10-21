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Křížaly se nedělají jen z jablek. Usušte si švestky, meruňky či kiwi

  4:00
Sušená jablka, ale i hrušky nebo švestky a další druhy ovoce, prostě křížaly, bývaly v kuchyni našich předků oblíbeným pamlskem. Objevte je i vy. Zpracování zvládnete, něco sladkého budete mít kdykoli po ruce, a ještě ušetříte. A když vám jablka zbydou, zkuste je spolu se skořicí využít do toustů podle Pohlreichova receptu.
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Křížaly, pochoutka našich babiček.

Víte, co jsou křížaly nebo pracharanda? Možná ano, nebo to jen matně tušíte. Pokud chcete zjistit víc, čtěte dál, vyplatí se vám to. Sušená jablka, hrušky, někde i švestky, meruňky, hroznové víno a další plody bývaly v kuchyni našich babiček tradiční dobrotou. Tak si je pojďte dopřát i vy, třeba místo chipsů nebo křupek, pochutnáte si a ještě uděláte něco pro své zdraví. Mlsají je rády děti i dospělí, jen je nutné připravit je tak akorát, aby byly pružné a zachovaly si sladkou chuť.

Vyberte zralé plody

Použijte jen kvalitní ovoce, mělo by být zralé, ideálně s vyšším obsahem cukru. Třeba tzv. moučná jablka pro sušení vhodná nejsou, křížaly pak snadno praskají a lámou se. U švestek i meruněk musí jít pecka dobře oddělit od dužniny. Sušit je můžete na sítu, plechu či na šňůrce, venku na slunci, ale také třeba v troubě kamen, na radiátorech, na půdě, kde je teplo, v sušičce i horkovzdušné troubě.

Vyrobte si domácí cider z vlastních jablek, ale neupíjejte, zkazí se


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