„Kvalita palivového dřeva má zásadní vliv na výkon, čistotu hoření i množství vznikajících sazí. Dřevo koupené „na zeleno“ je nutné nejprve správně uskladnit a nechat vyschnout. Pokud je příliš vlhké, jeho energetická hodnota klesá a při spalování vzniká více kouře i nečistot, které se rychleji usazují v topeništi i na okolních plochách. Vlhkost dřeva určeného pro spalování v otevřeném topeništi proto zákonem nesmí přesáhnout 25 %,“ říká Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo srovnávače Kalkulátor.cz.
K posouzení připravenosti dřeva lze využít vlhkoměr, ale pomůže i jednoduchý test pomocí nehtu. Pokud je možné nehet snadno vtisknout do řezu dřeva, kde jsou patrné letokruhy, je materiál stále příliš měkký a měl by schnout ještě několik měsíců.
Ideálním místem pro skladování je kůlna nebo jiný suchý, dobře větraný prostor chráněný před deštěm.
Popel nejlépe odstraní vysavač
Po příjemném večeru u krbu přichází méně oblíbená, ale nezbytná část – úklid popela. Klasické vymetání smetáčkem a lopatkou bývá prašné a nepraktické, a proto stále více majitelů kamen volí vysavače na popel.
„Před samotným úklidem je nutné nechat popel zcela vychladnout alespoň na teplotu pod 40 °C. Poté lze jednoduše vysát celé topeniště. Pokud během úklidu začne klesat sací výkon, stačí aktivovat automatické čištění filtru – proud vzduchu se na okamžik obrátí a nečistoty z filtru se vyfouknou do nádoby, takže se síla sání obnoví,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.
Při vysypávání kontejneru je vhodné nejprve vyjmout a vyklepat kazetu s plochým filtrem i filtrem na hrubé nečistoty, a teprve poté vysypat samotnou nádobu.
Jak vybrat krbový vysavač
Základním technickým parametrem je sací výkon, který by se měl pohybovat ideálně nad 1 000 W, aby vysavač zvládl i hrubší nečistoty a zbytky dřeva. Důležitý je také objem sběrné nádoby, kde pro běžné domácí krby postačuje rozmezí 15 až 20 litrů.
Nádoba musí být vyrobena z kovu, stejně jako sací hadice, která bývá často vyztužena kovovou spirálou pro ochranu před propálením.
Klíčovou roli hraje typ filtrace, přičemž nejúčinnější jsou modely vybavené HEPA filtrem, který zachytí i ty nejjemnější částice popela. Některé pokročilejší modely nabízejí funkci oklepu filtru, což vám umožní vyčistit zanesený filtr během práce bez nutnosti otevírat nádobu.
Vždy si také ověřte, zda je vybraný model určen pouze pro studený popel (do 40 °C), nebo zda zvládne i popel teplý, což výrazně ovlivňuje bezpečnost a životnost stroje.