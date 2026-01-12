Proč vaše kamna netopí a jak se zbavit popela bez smetáčku

Marek Burza
Krbová kamna patří v zimě k nejpříjemnějším zdrojům tepla a atmosféry. Praskání dřeva, tanec plamenů a sálavé teplo vytvářejí doma jedinečné prostředí. Abychom si tento komfort užili naplno a zároveň prodloužili životnost kamen, je potřeba dodržovat několik základních pravidel, a to nejen při samotném topení, ale také při údržbě.
Krbová kamna slouží jako ideální zdroj tepla hlavě v přechodových obdobích, kdy...

Krbová kamna slouží jako ideální zdroj tepla hlavě v přechodových obdobích, kdy není třeba ještě zapínat hlavní zdroj vytápění.l | foto: Profimedia.cz

Krbová kamna jsou nejen designovým prvkem interiéru, ale při výpadku jiného...
Kuchyňská kamna se používají celý rok, ale krby a krbová kamna slouží jen přes...
Boční dvířka kamen. Otevřete a vsunete poleno.
Většina krbových kamen umožňuje vyústit komín shora nebo zezadu.
11 fotografií

„Kvalita palivového dřeva má zásadní vliv na výkon, čistotu hoření i množství vznikajících sazí. Dřevo koupené „na zeleno“ je nutné nejprve správně uskladnit a nechat vyschnout. Pokud je příliš vlhké, jeho energetická hodnota klesá a při spalování vzniká více kouře i nečistot, které se rychleji usazují v topeništi i na okolních plochách. Vlhkost dřeva určeného pro spalování v otevřeném topeništi proto zákonem nesmí přesáhnout 25 %,“ říká Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo srovnávače Kalkulátor.cz.

K posouzení připravenosti dřeva lze využít vlhkoměr, ale pomůže i jednoduchý test pomocí nehtu. Pokud je možné nehet snadno vtisknout do řezu dřeva, kde jsou patrné letokruhy, je materiál stále příliš měkký a měl by schnout ještě několik měsíců.

Těsnost dvířek, revizní otvory. Na co dát pozor při koupi krbových kamen

Ideálním místem pro skladování je kůlna nebo jiný suchý, dobře větraný prostor chráněný před deštěm.

Popel nejlépe odstraní vysavač

Po příjemném večeru u krbu přichází méně oblíbená, ale nezbytná část – úklid popela. Klasické vymetání smetáčkem a lopatkou bývá prašné a nepraktické, a proto stále více majitelů kamen volí vysavače na popel.

„Před samotným úklidem je nutné nechat popel zcela vychladnout alespoň na teplotu pod 40 °C. Poté lze jednoduše vysát celé topeniště. Pokud během úklidu začne klesat sací výkon, stačí aktivovat automatické čištění filtru – proud vzduchu se na okamžik obrátí a nečistoty z filtru se vyfouknou do nádoby, takže se síla sání obnoví,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Krbová kamna vybírejte nejen podle vzhledu, ale hlavně podle výkonu

Při vysypávání kontejneru je vhodné nejprve vyjmout a vyklepat kazetu s plochým filtrem i filtrem na hrubé nečistoty, a teprve poté vysypat samotnou nádobu.

Jak vybrat krbový vysavač

Základním technickým parametrem je sací výkon, který by se měl pohybovat ideálně nad 1 000 W, aby vysavač zvládl i hrubší nečistoty a zbytky dřeva. Důležitý je také objem sběrné nádoby, kde pro běžné domácí krby postačuje rozmezí 15 až 20 litrů.

Nádoba musí být vyrobena z kovu, stejně jako sací hadice, která bývá často vyztužena kovovou spirálou pro ochranu před propálením.

Třetina lidí neví, k čemu je důležitý pro krbová kamna přívod vzduchu

Klíčovou roli hraje typ filtrace, přičemž nejúčinnější jsou modely vybavené HEPA filtrem, který zachytí i ty nejjemnější částice popela. Některé pokročilejší modely nabízejí funkci oklepu filtru, což vám umožní vyčistit zanesený filtr během práce bez nutnosti otevírat nádobu.

Vždy si také ověřte, zda je vybraný model určen pouze pro studený popel (do 40 °C), nebo zda zvládne i popel teplý, což výrazně ovlivňuje bezpečnost a životnost stroje.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii...

Čínští vědci oživují svět z filmu Avatar. Chtějí zdarma rozsvítit ulice

Vědcům se podařilo vnést do rostlinných buněk genové fragmenty z organismů,...

Čínští vědci úspěšně vyvinuli rostliny, které ve tmě vyzařují jasné světlo, čímž přiblížili fantastickou flóru z filmu Avatar k realitě. Tato inovace využívající pokročilé genetické inženýrství...

Plánujete rekonstrukci? Pak nezapomeňte na sedm věcí pro budoucnost

Chytrá domácnost dnes u nových domů patří už téměř ke standardu.

Rekonstrukce je pro většinu domácností jednou z největších investic v životě. Právě proto je důležité využít tuto příležitost naplno a nepromeškat věci, které se později napravují jen velmi těžko...

V čem nesouhlasí s Pohlreichem a co u nás nikdy nefungovalo. Foodblogerka vypráví

Premium
Anna Grosmanová

Foodblogerka Anna Grosmanová o jídle krásně píše i zapáleně mluví. Čechům otevírá noblesní restaurace ale zve je i na pole či do sadu v době sklizně. A magazín Víkend DNES píše o ní.

Domáckou pohodu domu na venkově i během zimy dotváří zahrada. I pod sněhem

atelier Flera, zahrada, víkend, zima

Idylické víkendové stavení s úžasnými výhledy do volné krajiny si majitelé nejprve museli jen představovat. „Když jsme tam přijeli poprvé, jednalo se o zanedbané vesnické stavení na nádherném místě s...

12. ledna 2026

Proč vaše kamna netopí a jak se zbavit popela bez smetáčku

Krbová kamna slouží jako ideální zdroj tepla hlavě v přechodových obdobích, kdy...

Krbová kamna patří v zimě k nejpříjemnějším zdrojům tepla a atmosféry. Praskání dřeva, tanec plamenů a sálavé teplo vytvářejí doma jedinečné prostředí. Abychom si tento komfort užili naplno a zároveň...

12. ledna 2026

Stavte sněhuláky, dělají radost. Sníh jako materiál používal i Michelangelo

Sněhovou sochu vždycky dotvářely nezbytné doplňky, tady vsadili na...

Sněhová nadílka, které je rok od roku méně, láká nejen k zimním sportům, ale také ke stavění legračních postav. Jako stavební materiál ji využíval už mladý Michelangelo. Kdy byl postaven první...

11. ledna 2026

Proč nosí paviáni plínky a co dělat, když vás napadne zuřící slon. Fotograf vypráví

Premium
Petr Slavík

Dlouhé roky fotografuje velké šelmy, medvědy i opice. Za divokými zvířaty jezdí po celém světě, vrhá se za kajmany do řeky, v parném horku bloudí národními parky nebo čeká několik hodin ve sněhovém...

11. ledna 2026

Plánujete rekonstrukci? Pak nezapomeňte na sedm věcí pro budoucnost

Chytrá domácnost dnes u nových domů patří už téměř ke standardu.

Rekonstrukce je pro většinu domácností jednou z největších investic v životě. Právě proto je důležité využít tuto příležitost naplno a nepromeškat věci, které se později napravují jen velmi těžko...

10. ledna 2026

V čem nesouhlasí s Pohlreichem a co u nás nikdy nefungovalo. Foodblogerka vypráví

Premium
Anna Grosmanová

Foodblogerka Anna Grosmanová o jídle krásně píše i zapáleně mluví. Čechům otevírá noblesní restaurace ale zve je i na pole či do sadu v době sklizně. A magazín Víkend DNES píše o ní.

9. ledna 2026

Kulinářský trend 2026. Nastupuje „fricy“, spojení ovoce a pálivých papriček

Kuřecí křidélka s pikantní mango-habanero omáčkou, limetkovými klínky a...

Tato fascinující proměna gastronomických trendů ukazuje, jak se naše chuťové pohárky neustále vyvíjejí směrem k odvážnějším kombinacím. Zatímco loňský rok patřil spojení sladkého a pálivého, rok 2026...

9. ledna 2026

Se sněhem splývají. Geniální zvířecí otužilci, kteří umí převléci kožíšek

Lasice hranostaj si buduje doupě v dutinách stromů anebo obsadí opuštěnou noru...

Podobně jako člověk s příchodem chladných dnů mění šatník či jídelníček, tak se i zvířata připravují na zimní měsíce. Od podzimu přijímají více potravy, některá se oddávají zimnímu spánku, a pak jsou...

9. ledna 2026

Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii...

8. ledna 2026

Sušíte prádlo na radiátoru? Přestaňte s tím, hrozí plísně i drahé teplo

Mokré prádlo je jako magnet na pyly.

Sušení prádla na radiátorech představuje skryté riziko pro vaši peněženku i zdraví kvůli nadměrné vlhkosti a snížení účinnosti vytápění. Odborníci varují, že tento běžný zvyk podporuje růst plísní a...

8. ledna 2026

Už žádná bolest. Kompletní průvodce péčí o psí tlapky v každém počasí

Děti i psi hry na sněhu milují. Pokud je čistý, nevadí ani, když pes nějaký...

Psí tlapky jsou jednou z nejvíce namáhaných částí psího těla. Každodenní procházky, různorodý terén, extrémy počasí: to vše má vliv na jejich pokožku. Aby byl pohyb pro pejska dlouhodobě pohodlný a...

7. ledna 2026

Za okny mráz, doma suchý vzduch. Jak opečovat pokojovky, aby nepřišly k úhoně

S nedostatkem slunečního svitu se řada pokojových rostlin špatně vyrovnává,...

Jak pečovat o pokojovky, když venku mrzne? Když se dny zkrátí a teploty klesnou, pokojové rostliny potřebují jiný režim než v létě. Méně světla, suchý vzduch z topení i mrazivý chlad od oken či...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.