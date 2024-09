Jaká krbová kamna si vybrat a jak v nich správně topit

Tipy a triky pro začátečníky Okouzlila vás krbová kamna, ale bojíte se, že v nich nedokážete zatopit? Nabízíme pár tipů, jak topit bez námahy, bezpečně a úsporně Topte jedině dobře proschlým dřevem, to má daleko vyšší výhřevnost. Také méně kouří, takže tolik neušpiní sklo na dvířkách. Nejlépe bude, když ho necháte někde v kůlně vyschnout alespoň dva roky.

Nejlépe, ale také nejrychleji hoří bříza a smrk, které jsou vhodné na podpal. Nejvyšší výhřevnost má tvrdé dřevo dubové nebo bukové, jež vydrží hořet krásně dlouho. A nejkrásněji voní dřevo z ovocných stromů.

Kromě dřeva se dá v krbových kamnech topit také dřevními peletami či briketami, které se vyrábějí z dřevní nebo rostlinné biomasy, a uhelnými briketami.

Jak přikládat, aby to nekouřilo? Před přiložením uzavřete všechny přívody vzduchu do kamen. Dvířka otvírejte pomalu. Přikládejte pouze vyschlé dřevo a dávejte ho až na žhavé uhlíky, nikoliv do otevřeného ohně.

Jsou krbová kamna bezpečná? Pokud vám je instaluje odborník, tak ano. Musíte jim však ponechat prostor, protože vydávají silný žár. Nábytek a elektroniku umístěte alespoň 80 cm od čela kamen a 40 cm od jejich boků. V blízkosti kamen by také neměly pobíhat malé děti.

Kamna by neměla být předimenzovaná. Ideální je jejich provoz na jmenovitý, tedy plný výkon, kdy bývá účinnost spalování nejvyšší. V případě kotlů se vyplatí instalace akumulační nádrže, která prodlouží životnost kotle a zvýší účinnost vytápění i komfort obsluhy.