Těsnost dvířek, revizní otvory. Na co dát pozor při koupi krbových kamen

Kde všude by se měl nacházet akumulační materiál? Jak eliminovat přetápění krbem s prosklením u moderních domácností? Co všechno ovlivní čistotu prosklených dvířek? A jak umožnit u krbu či kamen jejich snadnou revizi? Na to všechno je dobré se zeptat.

Pokud se člověk rozhodne pro pořízení nového krbu, má na výběr ze dvou základních variant – teplovzdušné a akumulační. První řešení využívá proudění ohřátého vzduchu z okolí krbu pomocí ventilační mřížky, spolu s tím však do místnosti víří i prachové částice.

Akumulační topidlo oproti tomu pracuje na principu ohřívání celé obestavby krbu, případně jí přidružených částí, které následně ohřívají interiér takzvaným sáláním tepla. U něj k víření prachu nedochází, aby však princip tohoto řešení fungoval co nejefektivněji, je nutné sáhnout po kvalitním akumulačním materiálu, ze kterého je plášť krbu konstruovaný.

Akumulační materiál v obestavbě i topeništi

Ideálním řešením, které využívají přední výrobci akumulačních krbů, je šamot. Ten díky dobré vodivosti tepla a akumulačním vlastnostem sálá teplo do místnosti i několik hodin poté, co oheň v topeništi dohoří.

Kromě pláště krbu je přitom využíván i při konstrukci topeniště. „U nejkvalitnějších topidel bývá šamot naskrz probarvený. Pokud se tedy například při neopatrném přikládání poruší jeho povrch, zůstává i poté barevně stálý a není pro uživatele vizuálně rušivý,“ říká Petr Banasinski ze společnosti Hoxter.

Přítomnost akumulačního materiálu v topeništi má však i praktický důvod z hlediska kvality hoření. Je dobré, aby topeniště nebylo vyrobené pouze z oceli, ale naopak byla jeho součástí i vystýlka z akumulačního materiálu.

Ten totiž v topeništi zlepšuje kvalitu spalování, konkrétně tím, že zvyšuje jeho teplotu. Ve finále tak přispívá k tomu, že se mnohem méně špiní prosklení krbu či kamen.

Dvojsklo pro dobře izolované domy

Neméně důležitým aspektem je také prosklení topeniště. Zejména u krbů a krbových vložek hodně záleží na uživateli, zda preferuje, aby tepelná energie z topeniště prostupovala sklem ve větším množství a rychleji ohřívala interiér, nebo zda usiluje o její větší akumulaci.

Přes jednoduché sklo totiž tepla projde více než přes dvojité. Zároveň také platí rovnice, že čím rozměrnější sklo, tím je prostupnost tepla vyšší.

Současným trendem je jednoznačně větší akumulace tepla a jeho efektivní využití. Dnes je možné toho poměrně efektivně dosáhnout i u rohových krbových vložek či trojstranných krbů.

Díky využití kvalitních materiálů se u nich výrazně snižuje prostupnost tepelné energie. V moderních domácnostech, které jsou v současnosti již velmi dobře zaizolované a mají tedy nižší energetické požadavky, nedochází k tomu, že by jejich místnosti byly přetopené.

U řady výrobců je samozřejmě stále možné sáhnout i po jednoduchém prosklení, nicméně vzhledem k velké prostupnosti tepla se toto řešení doporučuje spíše do hůře izolovaných prostor. Jako extrém si můžete představit staré otevřené krby, jež znáte ze starých hradů a zámků.

Ekologická nezapáchající barva

Při prvním použití většiny zařízení, která využívají ve větší míře tepelnou energii, je potřeba je vždy takzvaně vypálit. Ať už jde o troubu, gril či krb.

Zpravidla se s tím však pojí také nepříjemný zápach, v případě krbů či kamen přitom bývá zdrojem zejména použitá barva. Setkat se s tím lze u levnějších výrobků.

Aby barva vydržela extrémní žár, přidávají do ní někteří producenti chemické sloučeniny, které pak způsobují nepříjemný zápach. Na trhu však existují i ekologické barvy, kterých se tento problém netýká. To je jedna z otázek, které by měl člověk klást prodejci při kouli krbu nebo krbových kamen.

Těsnost dveří znamená čisté sklo

Jedním z důvodů, proč si lidé pořizují krbové či kamnové systémy, je možnost pozorovat hořící oheň. Po skleněné výplni dveří pak sahají i z ryze praktického důvodu, aby měli přehled o tom, zda mají přidat palivo.

Je dobré zmínit, že skleněná výplň nemá s klasickým sklem vlastně příliš společného. Je to speciální žáruvzdorné keramické sklo. Řada lidí má přitom za to, že po jednom hoření v krbové vložce je sklo okamžitě špinavé, lze to však poměrně jednoduše eliminovat.

Klíčem je přítomnost akumulačního materiálu ve výstelce topeniště zvyšujícího kvalitu hoření, ale také maximální těsnost dveřního profilu. Ta eliminuje přístup jakéhokoliv falešného vzduchu, který zhoršuje kvalitu hoření.

Právě špatné hoření má pak za následek nedokonalé spalování dřeva, jež se projevuje špinavým prosklením. Roli hraje také způsob zapalování, palivo je nutné zapalovat shora, jen tak hoří čistě.

Ve výsledku to znamená menší kouřivost, nižší emise i čistější sklo. Samozřejmostí pak je, aby bylo dřevo dostatečně vyschlé.

Možnosti revize

Stejně jako jiná zařízení, i krbové a kamnové systémy potřebují pravidelnou revizi, která se v některých případech může pojit i s opravou. Problém však může nastat v momentu, kdy je topidlo v podobě vložky zabudované v obestavbě a k jeho plášti je možné se dostat maximálně odstraněním průduchů pro nasávání a proudění vzduchu.

I to je řešitelné, ovšem pouze u výrobců, kteří opatřují své vložky speciálními revizními otvory. Kamnáři to při revizi nejen ulehčuje práci, zároveň je díky tomu schopný provést výrazně více úkonů včetně oprav.

U řady zejména levnějších výrobků to však není možné, o to dražší nakonec může být jejich oprava, která ve finále zahrne i bourání a následné znovuvybudování obestavby.