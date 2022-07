V Království železnic představili vagon metra i knihu pohádek

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Uběhlo jen pár měsíců ode dne, kdy se dva vyřazené vozy pražského metra naposled projely po opravdových kolejích, a už část jednoho z nich stojí na Smíchově. „V ní bude už po prázdninách nádherná šatna pro školní výpravy,“ líčí svoje plány ředitel Království železnic Matěj Horn.

Interaktivní expozice se zanedlouho dočká i druhého vozu metra. Návštěvníci si v něm budou moct vyzkoušet, jaké to je, řídit podzemní dráhu. Pro projekci jednotlivých linek metra využije Království železnic záběry ze seriálu iDNES.cz Na co zírá mašinfíra. Podle Horna je očekávaný termín zprovoznění nového simulátoru na přelomu října a listopadu.

Vozy metra ale nejsou jedinými novinkami, kterými Království železnic láká návštěvníky. Po několika letech se podařilo otevřít bufet, samozřejmě ve stylu jídelního vozu. Během několika měsíců by se také mohlo rozšířit modelové kolejiště o další kraje. „Postavíme zároveň modely Pardubického a Královéhradeckého kraje, aby se spolu nemohly hádat,“ říká Matěj Horn.

To Jihočeský kraj, odkud pochází nová kniha železničních pohádek, která se v Království železnic křtila, si bude muset ještě počkat. Autorem Zpožděných pohádek ze šumavských lokálek je výpravčí z Volar a Vimperku Roman Kozák, kterého můžete znát i z druhého dílu seriálu Zaniklé tratě. Železniční pohádkové knihy napsal už dvě, se třetí si dal na čas, proto ten název Zpožděné.

V pražském Království železnic pokřtili novou knihu železničních pohádek od šumavského výpravčího a spisovatele Romana Kozáka

„Zpožděné pohádky naznačí, proč přípoje do nebe často ujíždějí a proč přípoj do pekla vždycky počká“, vysvětluje Roman Kozák. Čtenáři se v jeho knize třeba dozví, jak vypadá jízdní neřád, jak to bylo, když přes Šumavu jel odklonem Orient Express nebo proč jel anděl se železnými křídly vlakem na přezkoušení.