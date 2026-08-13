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Královna bylin s českými kořeny. Lékaři ji kritizovali, komunisté v ní viděli hrozbu

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  18:00

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Královna bylin Maria Treben | foto: koláž iDNES David Votruba

Používáte Švédské kapky na zažívací problémy nebo hmyzí bodnutí? Zpopularizovala je bylinkářka Maria Treben. Česká rodačka zemřela před 35 lety. V článku pro magazín Víkend DNES se dočtete, kde se s bylinami naučila pracovat nebo proč se proslavila až ke konci života.

Proslulé kapky lidé využívali už někdy v 18. století, pak se na ně téměř zapomnělo. Slávu směsi obsahující výtažky z víc než desítky léčivých bylin v minulém století vzkřísila bylinkářka Maria Treben. Zpropagovala také řadu dalších léčivých rostlin, přičemž za jednu z nejcennějších považovala úplně obyčejnou kopřivu. „Příroda nabízí pomoc téměř pro každou obtíž, pokud se ji naučíme správně využívat,“ říkala.

Maria onemocněla břišním tyfem a lékaři jí nedávali příliš nadějí. V nemocnici se však zotavila a později tvrdila, že za to vděčí především šťávě z vlaštovičníku.

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Královna bylin s českými kořeny. Lékaři ji kritizovali, komunisté v ní viděli hrozbu

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Královna bylin Maria Treben

Používáte Švédské kapky na zažívací problémy nebo hmyzí bodnutí? Zpopularizovala je bylinkářka Maria Treben. Česká rodačka zemřela před 35 lety. V článku pro magazín Víkend DNES se dočtete, kde se s...

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