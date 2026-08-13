Proslulé kapky lidé využívali už někdy v 18. století, pak se na ně téměř zapomnělo. Slávu směsi obsahující výtažky z víc než desítky léčivých bylin v minulém století vzkřísila bylinkářka Maria Treben. Zpropagovala také řadu dalších léčivých rostlin, přičemž za jednu z nejcennějších považovala úplně obyčejnou kopřivu. „Příroda nabízí pomoc téměř pro každou obtíž, pokud se ji naučíme správně využívat,“ říkala.
Maria onemocněla břišním tyfem a lékaři jí nedávali příliš nadějí. V nemocnici se však zotavila a později tvrdila, že za to vděčí především šťávě z vlaštovičníku.