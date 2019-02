Peletkový kotel s dotací funguje, ale musíte mít dost místa ve sklepě

„Plánujeme za ně vyměnit 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Dominika Pospíšilová. Dotační program skončí v roce 2020.

A od roku 2022 budou neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy úplně zakázány. Kolik domácností takový kotel stále má, lze jenom odhadovat.

Ministerstvo během dřívějších dvou vln zaznamenalo, že výrazně méně žádali lidé ze slabších sociálních vrstev. Proto by chtělo těmto lidem umožnit bezúročnou půjčku, ze které by se provedla instalace. Ne každý totiž má na to, aby přestavbu provedl za vlastní a pak čekal, až se mu peníze formou dotace vrátí.

Ideální je prostorný sklep

Pokud má rodinný dům kotelnu nebo technickou místnost, je vyhráno. Nový kotel jen potřebujete připojit na teplovodní otopnou soustavu a na komín. Je to stejné jako u ostatních typů vytápění.

„U výměny starého kotle na ruční přikládání za automatický na pelety tam nejsou u výměny starého kotle žádné problémy. Jediné s čím se lidé potýkají, mohou být prostorové možnosti pro vybudování sila na skladování volných pelet, které umožní nejekonomičtější dodávku pelet pomocí cisterny a plně automatický provoz bez nutnosti přikládat pelety z pytlů,“ popisuje Pavel Fohler ze společnosti CDP Ivory .



Ceny dobrých peletových kotlů začínají na 60 tisících korun. Jelikož se maximum dotace pohybuje na hraně 127 500 korun z uznatelných nákladů, bylo by podle odborníků nerozumné toho nevyužít a rovnou nevyměnit staré tekoucí a prorezlé radiátory, pokud je to třeba.

S peletovou kotelnou si uživatel může vybrat způsob přikládání – poloautomatické nebo zcela automatické bez nutnosti přikládání. Buď má prostory větší, které pojmou pelety na celou topnou sezonu, nebo může pelety dokupovat průběžně a skladovat je vedle kotle.

Velikost sila na celou topnou sezonu se orientačně počítá na každý 1 kW tepelné ztráty objektu asi 0,8 m³ prostoru pro palivo. Běžný rodinný domek si tedy vystačí se sklepním prostorem o podlahové ploše okolo 3 × 3 metry.

Skladovat pelety je samozřejmě možné i v pytlích, ty jsou dodávány na paletách. Jedna paleta s peletami má jednu tunu a je na ní 66 pytlů, každý po 15 kilech.

Když se pak podíváte například do ceníku jednoho z největších dodavatelů pelet CDP Ivory, zjistíte, že volné pelety jsou levnější než balené, což ušetří na nákladech na vytápění. Takže vybudovat ve sklepě zásobníkové silo se nakonec vyplatí. Až budete objednávat pelety, rozhodně volte kvalitativní třídu ENplus, nejlépe A1, u které budete mít jistotu minimální vlhkosti a absenci jakývkoliv chemických pojiv.

Zároveň se doporučuje objednávat během letní sezony, kdy bývají ceny o 20–30 procent nižší. S cenami může ještě zahýbat i snížení DPH z 15 na 10 procent, které pro dřevní paliva navrhuje ministerstvo zemědělství v důsledku kůrovcové kalamity.

Komín není třeba vždy vložkovat, jak se říká

„Revize komína před spuštěním nového topného systému je přirozeně nutná, ale vyvložkování nebývá vždy nutné, pokud je v pořádku a odpovídá potřebným parametrům podle výkonu kotle. Často to však požadují kominíci, pro které je to byznys,“ vysvětluje Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.



Průřez komína podle výkonu Výkon kotle Průřez komína do 10 kW 14 cm 10 až 20 kW 14-16 cm 20 až 30 kW 16 cm

Pro většinu kotlů vhodných pro rodinný dům je třeba průměr průduchu kolem 150 milimetrů. Ale i v případě, kdy bude třeba provést vyvložkování, lze tento náklad zahrnout do žádosti. „Jde v podstatě o všechny náklady, které s výměnou máte,“ radí Stupavský.

Je však pravdou, že v některých případech se vložkování nevyhnete. Pokud je průřez příliš malý, je možné ze střechy komín vyfrézovat, což je levnější a rychlejší metoda než stavět komín nový.

Co umí kotel na pelety

Kotel na pelety je automatický zdroj vytápění. Sám se zapaluje, sám si přikládá, sám se vypíná a dokonce se umí i sám vyčistit. Ze všech typů kotlů na pevná paliva je to nejkomfortnější, nejefektivnější a nejčistší způsob vytápění, který se svou skoro bezobslužností přibližuje plynovým nebo elektrickým kotlům.

Nejjednodušší peletový kotel má vedle sebe zásobník paliva zhruba na týden provozu, tedy musíme do něj každý týden dosypat pelety z pytlů. Kdo má ve sklepě prostor, vybuduje si celosezonní peletové silo, které pojme například pět tun pelet a s těmi vydrží kotel vytápět běžný rodinný dům celou zimu.

Pak se nemusí chodit přikládat vůbec. Jednou za rok stačí objednat závoz pelet.

Peletové kotle se umí i samy čistit. Pelety obsahují jen okolo 0,5 % popelu (u uhlí to je běžně přes 10 %). Do malého kontejneru se během provozu shromažďuje popel, který stačí jednou, maximálně dvakrát za rok vynést.

Je však škoda ho vyhazovat, neboť popel z dřevních pelet je vzhledem k jeho chemickému složení výhodné využívat pro hnojení trávníku nebo jej zkompostovat.