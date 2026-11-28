Kolem budování domu toho samo o sobě není málo, i když kolem něj nebudujete farmu. Jenom kolem Kotkovic domu se vedle budování jeho „střev“ a zařízení od přelomu zimy a jara budovala kanalizace, čistička, vrt pro tepelné čerpadlo a další nezbytnosti. A konečně se začala řešit kvalita vody ve studni, tak horko těžko vyhloubené loni.
„Chvíle, na kterou úpěnlivě čekáme, se blíží, konečně tu budeme jako rodina,“ těšil se od časného jara Vojta Kotek. No, od jara – už v zimě bylo potřeba zajistit přívod vody pro dům. „Řešil jsem kvantitu, ne kvalitu, takže mě zaskočil výsledek testů. Spolubydlícími na pozemku jsou mimo jiné také enterokoky,“ konstatoval, co se dozvěděl z rozborů vody. Potřebné ošetření vody, z níž si Vojta v maringotce dosud v klidu vařil kafe, bylo nasnadě. Stopy fekálií v pitné vodě fakt mít nechcete.
Stavba i stěhování, a kolotoč kolem ovcí i slepic
S finišem v interiérech domu a blížícím se stěhováním se kamery poprvé podívaly i dovnitř maximálně prosklené stavby. I tam nakonec superman Vojta přiložil ruku k dílu, a společně s Vasilem se pustil do hydroizolace v koupelně. To neošidíte, ve vlastním domě obzvlášť, a tak si farmář pěkně máknul. Večer odpadl, ovšem s dobrým pocitem skvěle odvedené práce. Koneckonců, nikdy nevíte, kdy se vám jaká dovednost bude hodit.
|
Skleníkový dům na míru stihli zasklít, jinak Farma Vojty Kotka na zimu usíná
V souvislosti se stavbou bylo potřeba vyřešit i hromadu kamení, kterou pozemek vydal při hloubení všech potřebných kanálů a šachet. Ono se hodí – Vojta se rozhodl postavit z něj aspoň symbolickou kamennou zeď – kozárovická žula tak krásně vynikne a zůstane součástí místa. „Pro pomoc jsem si zvolil člověka, který si k nám po pracovní době bude chodit hrát s kamením. Mirovického starostu,“ vysvětil nadšený farmář, herec a producent v jedné osobě v právě odvysílaném 6. díle dokumentárního seriálu Farma Vojty Kotka II., který budování jeho farmy i domu pečlivě sleduje a zaznamenává jak pro diváky televize Prima, tak pro jeho rodinu.
Kolem farmy je pořád co dělat
Stavební práce tedy od zimy jely jako o život, a konečně se s příchodem letošní sezony okotila i Vojtova investice do pořádného kurníku, slepic a jejich pastvy. Přišlo něco, z čeho by měl mít radost – během pěti dní čerstvá vejce naplnila Alešovu lednici až po strop, takže bylo potřeba vyřešit, co s nimi. Farmářka Ráďa byla naštěstí pečlivě připravená. Ta přesně ví, co je legislativně třeba dělat, když chcete jít s vejci na trh: mimo jiné nahlásit nosnice, orazítkovat každé vejce. Vymiňuje si ovšem, a trvá na tom, aby to zaznělo – nesouhlasí s prodejem slepičích vajec z jejich společné farmy pod názvem Vejce Vojty Kotka. Muži nechápou, ženy nepochybně pochopí.
Co prodávat už navíc bylo i z vyvýšených záhonů, zeleninového políčka a foliovníků, což je super! A navíc se v Kozárovicích zrovna chystala sláva, při níž bude pokřtěn a požehnán nový hasičský vůz kozárovických. Ideální příležitost postavit si u kulturního domu farmářský stánek s vlastními výpěstky a vajíčky. Tedy tak to podle představ Rádi a Vojty vypadalo, i když nakonec to nebylo ideální místo pro odbyt vajec. Na vesnici má většina vlastní zdroj, nebo berou vajíčka od sousedů. Ale to se vychytá.
|
Kotek stíhá točit i žít po farmářsku. S druhou řadou seriálu se vrhá na bio
Stejně jako bylo třeba vychytat mandelinky z brambor, a tak i Vojta dostal sklenici do ruky, ohnul záda a ostřížím zrakem přejížděl napadenou bramborovou nať. Jeho žena pak zařídila postřik, který by měl být účinný a současně vyhovuje bioprodukci. Všechno chce své.
Farmařina není pro každého
Vojta na svých idealistických představách, plánech a koneckonců i na duši schytává i šrámy – úděl chovatelů ovcí není lehký. Veterinář i letos zjistí, že ovce jsou na kozárovickém pozemku ohrožené vlasovkou stejně jako loni. A vždycky budou, a to nejen na podmáčené louce, kterou chtěl Vojta pro jistotu z pastvy vynechat a nechal ji posekat. A tak dojde na očkování ovcí, aby se neopakoval loňský atak těchto parazitů.
Při té příležitosti se začínající farmář aspoň naučí „ušní známkování“, nezbytnou to dovednost každého chovatele. Tou je i každoroční stříhání ovcí, z Vojty prý ale ovčí barber určitě nebude. Nově letos z vlny jeho ovcí nebudou deky, ale matrace do ložnice v novém domě. Radana totiž na severu Čech objevila firmu, kde ručně šijí ty nejkvalitnější matrace, jejichž nezbytnou součástí je i vlna – nejenže totiž krásně hřeje, ale také saje pot a v létě chladí. Spolu s Vojtou tam zajeli a nechali si z vlastní vlny vyrobit pořádnou matraci do své nové ložnice. To byla radost.
Když ale na pastvě uhynula jedna ovečka, zřejmě na infarkt, dost to Vojtu zasáhlo. Stejně jako fotky oveček zardoušených vlky, které mu poslal chovatel, od něhož má základ svého stáda. Na co všechno se ještě musí připravit? Třeba na návštěvy lišky, která si na Farmu Vojty Kotka začala k ránu chodit pro slepice jako na trh. A tak s parťákem Alešem jednoduše posunuli čas, kdy se jim otevírají automatická dvířka u kurníku.
Aby toho nebylo málo, ochočený mazel – beránek Flíček, dospěl do věku, kdy by měl odejít. Buď na porážku, nebo do nepříbuzného chovu. To první Vojta nechtěl, to druhé nebylo reálné – a tak se Vojta rozhodl pro kastraci, aby s nimi Flíček mohl zůstat. Nebylo to ideální rozhodnutí. „Nevěděl jsem proč, ale bylo mi z toho všeho těžko. Nemohl jsem se zbavit pocitu, že kastrace je celá špatně. Později mi došlo, že tohle moje rozhodnutí bylo sobecké. Dali jsme zvířeti anestetika a zbavili ho jeho přirozenosti. Minimálně další rok budu mít šanci se k takovým rozhodnutím postavit čelem,“ věří, že jako farmář se dokáže postavit čelem i těžkým rozhodnutím. S vědomím, že udělal pro svá zvířata to nejlepší.
|
První rok na Farmě Vojty Kotka krok za krokem. Plný nadšení i naivních střetů