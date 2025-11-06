Sýr jako klíč k prevenci demence? Japonská studie odhalila, jak ochránit mozek

Marek Burza
Nová studie přináší zajímavé zjištění: konzumace sýra jen jednou týdně by mohla pomoci snížit riziko rozvoje demence. Studie z Japonska naznačuje, že sýr by mohl mít ochranný účinek, který vědci připisují jeho bohatému nutričnímu profilu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: archiv Národního divadla

Nová aplikace „Eddie“, kterou společně vytvořili informatici Přírodovědecké...
ilustrační snímek
Grilovaný sýr brie se salátkem
ilustrační snímek
9 fotografií

Japonští vědci sledovali téměř osm tisíc účastníků, z nichž polovina sýr vůbec nejedla a polovina ho konzumovala alespoň jednou týdně. Po třech letech zjistili, že u konzumentů sýra byla pravděpodobnost vzniku demence o 24 procent nižší než u těch, kteří sýr nejedli. Konkrétně se demence rozvinula u 3,39 procenta konzumentů sýra, ve srovnání se 4,45 procenty nekonzumentů.

Vědecký tým navíc zohlednil i další stravovací návyky účastníků, jako je příjem ovoce, zeleniny, masa nebo ryb. I po započítání těchto proměnných zůstala spotřeba sýra spojena s o 21 procent nižším rizikem onemocnění. Ačkoliv byl tento vliv o něco slabší, stále jej vědci považovali za statisticky významný, což naznačuje, že sýr může skutečně nabízet určitou formu ochrany.

Shodli se všichni

V článku pro časopis Nutrients autoři uvedli: „Naše zjištění jsou v souladu s předchozími důkazy naznačujícími, že mléčné výrobky mohou hrát podpůrnou roli v prevenci demence.“

Nejčastěji konzumovaným druhem sýra byl tavený sýr (82,7 procenta) – tedy produkty vyrobené z mléka a emulgátorů, jako jsou balené plátky nebo roztíratelné smetanové sýry typu Philadelphia. Následoval sýr s bílou plísní (7,8 procenta), což jsou měkké sýry s bílou slupkou jako Camembert nebo Brie.

Ochranný účinek sýra vědci připisují jeho bohatému nutričnímu profilu. Vysvětlili, že sýr je významným zdrojem bílkovin, esenciálních aminokyselin, vitaminu K2, antioxidantů, peptidů a probiotik.

Nerovný a těžký boj s demencí. Co dělat, když blízký odmítá pomoc, radí odbornice
  • Proteiny a esenciální aminokyseliny „podporují udržování neuronů“, chrání je tak před poškozením.
  • Vitamin K se podílí na „zdraví cév“ a „homeostáze vápníku“, což je proces udržování stabilní hladiny vápníku v krvi.

Předchozí výzkumy již dříve ukázaly, že srdeční problémy, například vysoký cholesterol, mohou riziko demence zvyšovat. Jiná studie zase zjistila, že nadměrný příjem vápníku z doplňků stravy u starších žen může riziko demence naopak zvyšovat.

Zajímavé je proto zjištění z roku 2015, že právě vitamin K2 obsažený v sýru může pomoci snížit množství vápníku v krvi a tím riziko souvisejících onemocnění. Také antioxidanty, peptidy (stavební kameny bílkovin) a probiotika (dobré bakterie) byly v jiných studiích spojeny s nižším rizikem demence.

Vědci nicméně upozornili, že je třeba provést další výzkumy, než bude možné vydat definitivní doporučení.

Další souvislosti a dopady demence

Předchozí výzkum, rovněž provedený v Japonsku, již dříve naznačil, že konzumace sýra může pomoci snížit riziko demence. V rámci této studie vědci sledovali zdraví a stravovací návyky více než 1 500 osob starších 65 let a zjistili, že ti, kteří sýr jedli pravidelně, dosahovali lepších výsledků v kognitivních testech.

Strava pro zdravý tlak a srdce. Méně solit není jedinou cestou

Demence je v současnosti v mnoha zemích, včetně Spojeného království, největší příčinou úmrtí. Odhaduje se, že ve Spojeném království žije s touto nemocí, která okrádá o paměť, více než 944 000 lidí. V USA se toto číslo pohybuje kolem sedmi milionů.

Včasná diagnóza demence je klíčová – ačkoli je onemocnění nevyléčitelné, včasná léčba dokáže bojovat s příznaky a někdy i zpomalit progresi. Znepokojivý je však odhad, že třetina lidí trpících demencí v současnosti nemá stanovenou diagnózu.

Mezi klasické příznaky demence patří problémy s pamětí, rychlostí myšlení, duševní bystrostí, jazykem, porozuměním, úsudkem a náladou. Nedávný výzkum však zjistil, že změny vnímání (zrak, sluch, chuť, hmat) a rovnováhy se mohou projevovat i roky před známějšími kognitivními příznaky.

KOMENTÁŘ: Alzheimer klepe na evropské dveře. Pacienti ho však neslyší

Demence má kromě individuálního dopadu na rodiny i rozsáhlý ekonomický dopad. Analýza Alzheimerovy společnosti odhadla, že celkové roční náklady na demenci ve Spojeném království činí 42 miliard liber ročně, přičemž největší zátěž nesou rodiny.

Stárnoucí populace znamená, že tyto náklady – včetně ušlých výdělků neplacených pečovatelů – prudce vzrostou. Odhady naznačují, že by se v příštích 15 letech mohly vyšplhat až na 90 miliard liber.

V roce 2022 zemřelo na demenci ve Spojeném království 74 261 lidí, což je nárůst oproti 69 178 lidem z předchozího roku.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná

Jaké to je budovat farmu a stavět dům na zelené louce, o tom by mohl vyprávět Vojta Kotek – i když zdaleka ještě nemají s rodinou hotovo. Respektive on už to vypráví, a to formou seriálu, jehož druhý...

Letovský statek zařízla dálnice. Pak mu Ano, šéfe! rozjelo hvězdnou kuchyni

Představte se, že patnáct let provozujete vyhlášenou zájezdní hospodu a najednou vás o hosty projíždějící přímo kolem vašeho podniku připraví stavba dálnice. Kromě dělníků, kteří na ní pracují, k vám...

Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Soutěž

Michael Kafoněk v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek popsal mnohdy trudné rybářské zážitky, kdy se nedaří a nedaří. Zde se navíc setkal s lišáckou štikou, která jako by si s rybáři jen pohrávala.

Zapomeňte na chemii. Vodní kámen odstraníte levně a přírodně

Vodní kámen dokáže v domácnosti způsobit nejen nevzhledné skvrny na bateriích a skle, ale také neúprosně snižuje životnost spotřebičů, čímž vás připravuje o peníze i nervy. Boj s ním přitom nemusí...

Sýr jako klíč k prevenci demence? Japonská studie odhalila, jak ochránit mozek

Nová studie přináší zajímavé zjištění: konzumace sýra jen jednou týdně by mohla pomoci snížit riziko rozvoje demence. Studie z Japonska naznačuje, že sýr by mohl mít ochranný účinek, který vědci...

6. listopadu 2025

Ulovil majestátního tygřího pstruha. Příběh mladého muškaře z Otavy

Z mladického snu o muškaření se zrodil Maxův životní úlovek. Patnáctiletý rybář, který své první krůčky u vody udělal s dědou, zasvětil svůj čas zdokonalování techniky na Otavě, aby ulovil bájného...

6. listopadu 2025

Mořská uličnice Valina. Jak se z městského kluka stal oceánský bojovník

Tento příběh za rybáře Vojtu poslal starší kamarád do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Je to příběh, který ukazuje, jak se může formovat vztah k rybaření, když už si ho člověk jednou vyzkouší v...

5. listopadu 2025

Manuál ovocnáře pro sloupovitě pěstované ovocné stromky. Švestka není jabloň

Malá zahrada si žádá prostorově nenáročnou výsadbu, což naštěstí neznamená, že byte museli rezignovat na vlastní ovoce. Řešením jsou mj. sloupovité jabloně a ovocné stromky určené pro sloupovité...

5. listopadu 2025

Světový unikát. Volavky černé vyvedly v zoo mláďata, chovatelé je museli stěhovat

V Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se podařil unikátní odchov afrických volavek černých. Ve světových zoologických zahradách sdružených databází ZIMS je to vůbec poprvé. Vylíhla se tři...

4. listopadu 2025  16:30

Víc než polovina Čechů zahrádkaří. Žijí zdravěji a jsou lepší hospodáři

Všimli jste si, že zahrádkáři jsou prokazatelně lepšími hospodáři a častěji se také věnují i dalším venkovním aktivitám? A čím jsou starší, tím častěji je na zahradě uvidíte. Tak to není jen zdání,...

4. listopadu 2025

Miska plná, ale prázdná? Odhalte, jestli krmivo pro mazlíčka není jen doplněk

Miska plná granulí nebo kapsiček ještě neznamená, že má pes nebo kočka vyváženou stravu. Zásadní rozdíl je totiž v tom, jestli jde o kompletní krmivo, nebo jen doplňkové. Právě tady se často dělají...

4. listopadu 2025

Mytí oken nemusí být noční můra. Naučte se to bez šmouh

Už vás nebaví, že po hodinách dřiny s hadrem a čističem vypadá vaše okno spíš jako mapa hustě osídlené oblasti než jako průzračný portál mezi vaším domovem a přírodou venku? Máte pocit, že se vám...

3. listopadu 2025

Pošlete snímek svého mazlíčka a můžete vyhrát pytle krmení pro psa či kočku

Zima se blíží mílovými kroky, a tak hltáme každý aspoň trochu pěkný podzimní den. Bezpochyby si takové chvíle užíváte nejen se svými pejsky, ale i dalšími zvířecími mazlíky a fotíte. A když vyberete...

3. listopadu 2025

Nováček se stal králem rybářské výpravy. Přepsal svůj rekord na těžké vodě

Soutěž

Martin Vích poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak se z v podstatě nováčka může stát šampion. Přes nepříznivé podmínky překonal svůj osobní rekord hned sedmkrát a zdolal...

3. listopadu 2025

Tajemstvím dlouhověkosti netopýrů je zimní spánek. A nespí zavěšení, líčí zoolog

Premium

Netopýři. Jediní savci, kteří dokážou létat. Orientují se pomocí echolokace a každou noc snědí tolik hmyzu, kolik odpovídá asi třetině jejich váhy. Nás ale zajímali pro jejich úžasnou schopnost...

2. listopadu 2025

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

2. listopadu 2025  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.