Japonští vědci sledovali téměř osm tisíc účastníků, z nichž polovina sýr vůbec nejedla a polovina ho konzumovala alespoň jednou týdně. Po třech letech zjistili, že u konzumentů sýra byla pravděpodobnost vzniku demence o 24 procent nižší než u těch, kteří sýr nejedli. Konkrétně se demence rozvinula u 3,39 procenta konzumentů sýra, ve srovnání se 4,45 procenty nekonzumentů.
Vědecký tým navíc zohlednil i další stravovací návyky účastníků, jako je příjem ovoce, zeleniny, masa nebo ryb. I po započítání těchto proměnných zůstala spotřeba sýra spojena s o 21 procent nižším rizikem onemocnění. Ačkoliv byl tento vliv o něco slabší, stále jej vědci považovali za statisticky významný, což naznačuje, že sýr může skutečně nabízet určitou formu ochrany.
Shodli se všichni
V článku pro časopis Nutrients autoři uvedli: „Naše zjištění jsou v souladu s předchozími důkazy naznačujícími, že mléčné výrobky mohou hrát podpůrnou roli v prevenci demence.“
Nejčastěji konzumovaným druhem sýra byl tavený sýr (82,7 procenta) – tedy produkty vyrobené z mléka a emulgátorů, jako jsou balené plátky nebo roztíratelné smetanové sýry typu Philadelphia. Následoval sýr s bílou plísní (7,8 procenta), což jsou měkké sýry s bílou slupkou jako Camembert nebo Brie.
Ochranný účinek sýra vědci připisují jeho bohatému nutričnímu profilu. Vysvětlili, že sýr je významným zdrojem bílkovin, esenciálních aminokyselin, vitaminu K2, antioxidantů, peptidů a probiotik.
- Proteiny a esenciální aminokyseliny „podporují udržování neuronů“, chrání je tak před poškozením.
- Vitamin K se podílí na „zdraví cév“ a „homeostáze vápníku“, což je proces udržování stabilní hladiny vápníku v krvi.
Předchozí výzkumy již dříve ukázaly, že srdeční problémy, například vysoký cholesterol, mohou riziko demence zvyšovat. Jiná studie zase zjistila, že nadměrný příjem vápníku z doplňků stravy u starších žen může riziko demence naopak zvyšovat.
Zajímavé je proto zjištění z roku 2015, že právě vitamin K2 obsažený v sýru může pomoci snížit množství vápníku v krvi a tím riziko souvisejících onemocnění. Také antioxidanty, peptidy (stavební kameny bílkovin) a probiotika (dobré bakterie) byly v jiných studiích spojeny s nižším rizikem demence.
Vědci nicméně upozornili, že je třeba provést další výzkumy, než bude možné vydat definitivní doporučení.
Další souvislosti a dopady demence
Předchozí výzkum, rovněž provedený v Japonsku, již dříve naznačil, že konzumace sýra může pomoci snížit riziko demence. V rámci této studie vědci sledovali zdraví a stravovací návyky více než 1 500 osob starších 65 let a zjistili, že ti, kteří sýr jedli pravidelně, dosahovali lepších výsledků v kognitivních testech.
Demence je v současnosti v mnoha zemích, včetně Spojeného království, největší příčinou úmrtí. Odhaduje se, že ve Spojeném království žije s touto nemocí, která okrádá o paměť, více než 944 000 lidí. V USA se toto číslo pohybuje kolem sedmi milionů.
Včasná diagnóza demence je klíčová – ačkoli je onemocnění nevyléčitelné, včasná léčba dokáže bojovat s příznaky a někdy i zpomalit progresi. Znepokojivý je však odhad, že třetina lidí trpících demencí v současnosti nemá stanovenou diagnózu.
Mezi klasické příznaky demence patří problémy s pamětí, rychlostí myšlení, duševní bystrostí, jazykem, porozuměním, úsudkem a náladou. Nedávný výzkum však zjistil, že změny vnímání (zrak, sluch, chuť, hmat) a rovnováhy se mohou projevovat i roky před známějšími kognitivními příznaky.
Demence má kromě individuálního dopadu na rodiny i rozsáhlý ekonomický dopad. Analýza Alzheimerovy společnosti odhadla, že celkové roční náklady na demenci ve Spojeném království činí 42 miliard liber ročně, přičemž největší zátěž nesou rodiny.
Stárnoucí populace znamená, že tyto náklady – včetně ušlých výdělků neplacených pečovatelů – prudce vzrostou. Odhady naznačují, že by se v příštích 15 letech mohly vyšplhat až na 90 miliard liber.
V roce 2022 zemřelo na demenci ve Spojeném království 74 261 lidí, což je nárůst oproti 69 178 lidem z předchozího roku.