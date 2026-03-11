Zima podepsala účet? Jarní „rentgen“ střechy vám zachrání podkroví i peněženku

Zima je pro střechu jedním z nejnáročnějších období v roce. Mráz, sníh, vítr i prudké změny teplot dávají střešní konstrukci zabrat a často odhalí slabá místa, která nebyla na první pohled patrná. Právě jaro je proto ideálním obdobím pro revizi střechy a podkroví.
Pokud jste při kontrole střechy zjistili, že jeden z hřebenáčů na střeše je...

Pokud jste při kontrole střechy zjistili, že jeden z hřebenáčů na střeše je poškozený, případně zcela chybí, je potřeba jej co nejdříve vyměnit. Právě včasnou výměnou zabráníme vniknutí vody, sněhu a jiných nečistot do střešního pláště. | foto: HPI-CZ.eu

V obci se uklízí a na opravě střech dobrovolně pracují klempíři a pokrývači.
Shora: relativní vlhkost vzduchu, teplota v místnosti, teplota rosného bodu,...
Princip podtlakové metody blowerdoor testu
Do dveří se nainstaluje rám s ventilátorem.
Jarní revize střechy je zásadním krokem k prodloužení životnosti celého objektu a prevenci nákladných oprav způsobených zatékáním. Systematická kontrola po zimě pomáhá včas odhalit mikrotrhliny v krytině, poškozené klempířské prvky nebo ucpané okapy dříve, než jarní deště napáchají škody v interiéru.

Rychlé oko

Prvním krokem by měla být důkladná vizuální kontrola střešní krytiny, ať už jde o tašky, plech nebo šindele. Zaměřte se na praskliny, posunuté díly nebo uvolněné upevňovací prvky, které mohl poškodit mráz a těžký sníh.

Zvláštní pozornost věnujte hřebenáčům a nárožím, kde dochází k největšímu namáhání větrem, a nezapomeňte zkontrolovat, zda se na povrchu neobjevuje nadměrný mech nebo lišejník, který zadržuje vlhkost.

Po zimě i větru nezanedbejte kontrolu střechy. Předejdete větším škodám

Důležitou kapitolou jsou klempířské prvky a kritická místa prostupů, jako jsou komíny, střešní okna nebo odvětrávací potrubí. Právě v okolí oplechování nejčastěji dochází k netěsnostem kvůli tepelné roztažnosti materiálů během zimních výkyvů teplot.

Prověřte stav tmelů a spojů, zda nejsou zkorodované nebo mechanicky deformované, a ujistěte se, že lemování oken stále pevně doléhá ke krytině.

Při rekonstrukci vyřešte nejdřív výběr oken a systém zateplení střechy

Nezbytnou součástí údržby je vyčištění okapového systému a kontrola jeho průchodnosti. Po zimě bývají žlaby plné listí, jehličí a drobných nečistot, které brání odtoku vody a mohou vést k přetékání a vlhnutí fasády.

Zkontrolujte také pevnost háků, které mohly povolit pod váhou sněhu, a hledejte známky koroze či mechanických trhlin v odtokových rourách.

Vzhůru do podkroví

Nakonec se přesuňte do interiéru a proveďte revizi podkrovních prostor přímo pod střešním pláštěm. Hledejte vlhké mapy na izolaci nebo dřevěných prvcích krovu, které jsou jasným signálem, že krytina někde selhala.

Plísni doma můžete předejít. Termodetektorem si změřte tepelné mosty

Pokud v podkroví cítíte zatuchlinu nebo vidíte plíseň v rozích, může to značit problém s parozábranou nebo nedostatečným odvětráváním střechy, což je potřeba řešit dříve, než začne degradovat dřevěná konstrukce.

Nález vlhkých map v podkroví je varovným signálem, který vyžaduje okamžitou pozornost, protože vlhkost může rychle vést k degradaci tepelné izolace a vzniku zdraví škodlivých plísní. Nemusíte hned plošně demontovat veškerý sádrokarton, ale je nezbytné systematicky vyloučit nejpravděpodobnější příčiny, jako je zatékání střešním pláštěm, kondenzace vodních par nebo netěsnosti v parozábraně.

Prvním krokem by měla být důkladná vizuální inspekce střechy zvenčí i zevnitř, kdy se zaměříte na stav střešní krytiny, oplechování komínů, úžlabí a průchody střešních oken, kde dochází k zatékání nejčastěji.

Pokud je střešní plášť zvenčí neporušený, je vhodné využít nedestruktivní metody, jako je měření vlhkosti materiálu pomocí hloubkového vlhkoměru, který dokáže odhalit zvýšenou vlhkost pod povrchem, aniž byste museli cokoliv rozebírat. V mnoha případech také pomůže sonda nebo endoskopická kamera, pro kterou stačí vyvrtat jen malý otvor v sádrokartonu, čímž získáte pohled do dutiny mezi izolací a deskou bez nutnosti její kompletní demontáže.

Blower Door test odhalí, kudy může do podkroví zatékat. Ušetříte desetitisíce

Pokud ani tato opatření neodhalí zdroj problému, může být příčinou chybně provedená nebo poškozená parozábrana, která umožňuje průnik teplého a vlhkého vzduchu z interiéru do konstrukce střechy, kde následně kondenzuje.

Vestavba podkroví: po řemeslnících kontrolujte každou skulinku

V takové situaci je bohužel demontáž části sádrokartonu často nevyhnutelná, protože je potřeba zkontrolovat celistvost parotěsné fólie a stav tepelné izolace, která může být po delším vystavení vlhkosti nasáklá a nefunkční. Doporučuji začít těmito cílenými kroky a k destrukci podhledů přistoupit až ve chvíli, kdy vyloučíte vnější vlivy a jiné, méně invazivní možnosti diagnostiky.

Krmítko v americkém Ohiu

