Letošní sezona si s pěstiteli ovoce i zeleniny docela pohrála, něco se ale bezpochyby na každé zahradě najde. Někde typicky podzimní ovoce, jinde vyšla třeba cibule, rajčata či dýně, což se na koláče – i na pizzu – rozhodně také hodí.
Z ovoce dozrávají jablka, hrušky i švestky – které se skvěle kombinují s mákem, ale i ostružiny a pořád ještě i stáleplodící jahody. Typicky podzimní ovoce je ideální na pečené dobroty – třeba švestkový koláč z drobenky z úvodní fotografie je jako od babičky, jahody bezpochyby oceníte především čerstvé – zkuste například nepečený dort z jahodové dřeně.
|
Užijte si hrušky ve francouzském lahodném koláči podle cukráře Maršálka
Je spousta receptů, u kterých vystačíte se základními surovinami a tím, co najdete na zahradě, v lese nebo dostanete darem od sousedů, případně koupíte na trhu či v obchodě. Ovoce v receptu klidně nahraďte. Jen u těsta raději improvizujte co nejméně – což lze zvládnout i bez váhy.
Stačí se zorientovat výše v tabulce, jak využít lžíce, lžičky a čtvrtlitrový hrnek. Milovníci slaných koláčů mohou podle Pohlreicha zkusit třeba francouzskou klasiku s cibulí. Na grilu.
|
4. června 2016
|
Dýně vám prohřeje útroby. Dejte si oranžové hranolky, pyré nebo placky
Nevíte co s rajčaty? To si přímo říká o pizzu nebo foccaciu, které upečete v troubě – a doma si je vymazlíte tak, jak to máte rádi. Recept na těsto od Itala se hodí, koupit lze i speciální italskou mouku na pizzu, aby byla opravdu top.
A pokud se chcete vrátit k něčemu sladkému a využít čerstvé švestky, zkuste třeba obyčejný foucmouk za pár korun, což je tradiční moučník ze severních Čech. Podobně jako cukrářka Markéta Krajčovičová připravuje zimní verzi, tedy omáčku z povidel a sušených švestek, vy využijte vyzrálé čerstvé.
|
29. dubna 2013
|
Slívy, blumy, švestky. Jak se v nich vyznat a co nejlépe je zpracovat