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Užijte si letošní úrodu, pečte sladké koláče i pizzu. Ani nepotřebujete váhu

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Švestkový koláč z drobenky | foto: PSKulinární studio MAFRA

Domácí pečení nemusí být za každou cenu složité jako špičková cukrařina. Domácí moučníky umí být i jednoduché, rychlé a nenáročné na použité suroviny i zašpiněné nádobí. A ve chvíli, kdy lze využít sezonní ovoce i další úrodu ze zahrady, je to o to jednodušší.

Letošní sezona si s pěstiteli ovoce i zeleniny docela pohrála, něco se ale bezpochyby na každé zahradě najde. Někde typicky podzimní ovoce, jinde vyšla třeba cibule, rajčata či dýně, což se na koláče – i na pizzu – rozhodně také hodí.

Z ovoce dozrávají jablka, hrušky i švestky – které se skvěle kombinují s mákem, ale i ostružiny a pořád ještě i stáleplodící jahody. Typicky podzimní ovoce je ideální na pečené dobroty – třeba švestkový koláč z drobenky z úvodní fotografie je jako od babičky, jahody bezpochyby oceníte především čerstvé – zkuste například nepečený dort z jahodové dřeně.

Užijte si hrušky ve francouzském lahodném koláči podle cukráře Maršálka

Je spousta receptů, u kterých vystačíte se základními surovinami a tím, co najdete na zahradě, v lese nebo dostanete darem od sousedů, případně koupíte na trhu či v obchodě. Ovoce v receptu klidně nahraďte. Jen u těsta raději improvizujte co nejméně – což lze zvládnout i bez váhy.

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Nevíte co s rajčaty? To si přímo říká o pizzu nebo foccaciu, které upečete v troubě – a doma si je vymazlíte tak, jak to máte rádi. Recept na těsto od Itala se hodí, koupit lze i speciální italskou mouku na pizzu, aby byla opravdu top.

A pokud se chcete vrátit k něčemu sladkému a využít čerstvé švestky, zkuste třeba obyčejný foucmouk za pár korun, což je tradiční moučník ze severních Čech. Podobně jako cukrářka Markéta Krajčovičová připravuje zimní verzi, tedy omáčku z povidel a sušených švestek, vy využijte vyzrálé čerstvé.

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Témata: koláč, pizza, Ovoce

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