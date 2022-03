Komín zkontrolujte hned po skončení topné sezony, dokud mají kominíci čas

Kontrolovat komín hned po skončení topné sezony je výhodné ze dvou důvodů. Pokud by byl komín ve špatném stavu, získáte více času na jeho opravu. Navíc kominíci mají od září, kdy je po nich největší poptávka, hodně napilno a lhůty pro objednání jsou mnohdy delší než jeden měsíc.

Pravidelné kontroly

Kontroly a čistění spalinových cest se provádí v pravidelných intervalech, a to i v případě, že se v něm během zimy topilo třeba jenom jednou. Předepisuje to zákon a vyhláška – kontrola se má dělat u všech spotřebičů minimálně jednou ročně vyjma plynových kondenzačních kotlů, kde je to jednou za dva roky.

V případě spotřebiče na pevná paliva s výkonem nad 50 kW jsou vyžadovány dvě kontroly ročně.

Je ovšem dobré nezapomínat, že pokud kontrola spalinové cesty proběhla po topné sezoně, je potřeba před zahájením nové topné sezony alespoň svépomocně vyčistit patu komína a zkontrolovat jeho průchodnost. Jak správně čistit komín, si přečtěte zde.

Kontrola spalinové cesty zabere zhruba 30 až 60 minut a může ji provést pouze pracovník, který má výuční list v oboru kominík nebo je zaměstnaný v kominické firmě, kde má k těmto úkonům garanta. Celý proces nepatří mezi triviality, používá se například endoskop nebo speciální komínová kamera.

„Z komína se vymetají pevné látky, usazeniny a nečistoty, které je nutné ze spalinové cesty odstranit. Komíny se čistí mechanicky, ale existují i chemické přípravky na čištění komínů, zejména k odstranění dehtů. Ty ovšem komíny nevyčistí, ale vysouší dehet, a ten je pak jednodušší mechanicky odstranit,“ upozorňuje Pavel Ulrich ze společnosti dodávající komínové systémy Almeva.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty pro topidla do 50 kW Druh práce Pevná Kapalná Plynná Celoroční provoz Sezonní provoz Čištění spalinové cesty 3× ročně 2× ročně 3× ročně 1× ročně Kontrola spalinové cesty 1× ročně 1× ročně 1× ročně Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1× ročně 1× ročně 1× ročně

Odborníci upozorňují, že při kontrole spalinové cesty je nutné zjistit, zda její stav a provedení odpovídá stavu uvedení do provozu – zda nedošlo ke stavebním změnám nebo se nezměnil připojený spotřebič. Dále je nutné zkontrolovat, že spaliny budou bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší.

Kontrolujte i málo užívané komíny

Je dobré nezapomínat, že komín by měl být před čištěním vychladlý, aby od něj nebo od jeho součástí (komínová dvířka, kontrolní otvory a podobně) nehrozilo popálení. V případě odvodů spalin od kondenzačních kotlů odborníci hovoří o minutách, u spotřebičů na pevná paliva to jsou ovšem hodiny, kdy před kontrolou nesmí být komín používán.

Jak by se mělo postupovat při kontrole kotle a komína:

22. ledna 2015

Kontrolu je nutné provést i u objektů, kde celou zimu topilo třeba jenom dvakrát třikrát. „Jakmile je na komín připojen spotřebič, je jedno, jak často se v něm topí. Pouze pokud je komín nepožívaný a je od něj spotřebič odpojen, v sopouchu uzavřen a v ústí zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, kdy je zajištěna funkce větrání, kontrola a čištění se neprovádí,“ upřesňuje Ulrich.

Kontroly spalinové cesty probíhají u rekreačních objektů úplně stejně jako u objektů, které jsou určeny k trvalému bydlení.