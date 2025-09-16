Věda boří mýtus o pivu jako repelentu. Klíčem je oxid uhličitý a etanol

Marek Burza
Přestože se dlouho traduje, že konzumace piva odpuzuje komáry, vědecké studie naznačují opak. Tento mýtus o vitaminu B není podložen, zatímco prokázaný vliv alkoholu na tělesné procesy přitahuje hmyz.
Odjakživa se traduje, že kdo pije pivo, komáři na něj nejdou. Vědci toto...

Odjakživa se traduje, že kdo pije pivo, komáři na něj nejdou. Vědci toto tvrzení vyvracejí. | foto: Gemini

Jednotlivé druhy komárů se liší především velikostí, ale jen výjimečně mají...
Agresivní komár Aedes japonicus se objevil na Olomoucku. Ilustrační snímek
Pozor na invazivní druhy. V zemi pod Tatrami si našlo bydliště přibližně...
Mezi medicínsky nejdůležitější krevsající parazity patří komáři. Komáři jsou...
5 fotografií

Populární přesvědčení, že vitamin B obsažený v pivu působí jako přírodní repelent, se ukazuje jako nepodložený mýtus. I když tato teorie tvrdí, že vitamin B mění pach potu, což komárům vadí, vědecké výzkumy tuto hypotézu vyvracejí. Zkrátka nenašly žádnou souvislost mezi užíváním vitaminu B a nižším počtem štípanců.

Naopak, několik studií ukazuje, že po konzumaci piva jsou lidé pro komáry atraktivnější. Vědci to vysvětlují zvýšenou produkcí oxidu uhličitého v dechu a vyšší tělesnou teplotou, což jsou dva hlavní faktory, které komáry prokazatelně přitahují.

Jak zatočit s otravným hmyzem a co pomáhá na štípance

Tým z Radboudovy univerzity v Nizozemsku oslovil 500 lidí na hudebním festivalu, kteří pak byli vystaveni tisícům komářích samiček. „Žijeme ve světě rozděleném na magnety pro komáry a ty, kteří mají to štěstí, že zůstanou (téměř) nedotčeni,“ tvrdí článek nahraný na preprint server bioRxiv.

Všichni účastníci vyplnili dotazník o své hygieně, stravě a chování na festivalu, než vložili ruku do speciálně navržené klece naplněné otravným hmyzem.

Nenechte se vysávat. Ochrání vás i doma vyrobené přírodní repelenty

Klec měla drobné dírky, takže komáři sice mohli cítit paži daného člověka, ale nemohli se k ní dostat, zatímco videokamera nahrávala, kolik hmyzu se je pokusilo kousnout.

Špatnou zprávou pro ty, kdo si rádi dají nějaký ten půllitr, bylo, že účastníci, kteří pili pivo, byli pro komáry 1,35krát atraktivnější než ti, kteří ho nepili. Hmyz také s větší pravděpodobností cílil na lidi, kteří s někým předchozí noc spali, ale vyhýbal se lidem, kteří používali opalovací krém nebo se nedávno sprchovali.

Důvody, proč někteří lidé přitahují víc komárů než jiní, zůstávají do značné míry záhadou. Výzkumníci vysvětlili, že komáři obvykle začnou hledat krev detekcí oxidu uhličitého, který vydechujeme. „Obecný obraz, který vyplývá z naší studie, naznačuje, že střízlivý životní styl – abstinence od drog a alkoholu, spaní o samotě a pravidelné používání opalovacího krému – snižuje pravděpodobnost, že vás štípne komár,“ uzavřeli vědci.

Otestovali jsme domácí repelenty a nechali se poštípat za vás

Právě tyto faktory, spolu s dalšími tělesnými pachy, mohou být důvodem, proč jsou někteří lidé pro komáry větším magnetem než jiní.

Existují i další faktory, které ovlivňují náchylnost ke komářímu kousnutí, například genetika, krevní skupina, tělesný zápach a bakterie na kůži. Výzkumy naznačují, že lidé s krevní skupinou 0 jsou kousáni až dvakrát častěji než ti s krevní skupinou A.

Pot, zejména ten po cvičení, zvyšuje hladinu kyseliny mléčné, která je pro komáry také velmi lákavá. Závěr je, že ačkoli je pivo pro řadu lidí osvěžující, pro komáry je signálem k útoku. Pro účinnou ochranu je proto spolehlivější sáhnout po ověřených repelentech s látkami jako DEET nebo picaridin.

Proti komárům, klíšťatům i ovádům pomohou bylinky, skořice i levandule

Proč komáři některé lidi koušou a jiné ne

Přibližně 20 procent lidí je náchylnějších k bodnutí komáry. A i když vědci zatím nenašli lék, mají určité představy o tom, proč tento hmyz napadá některé z nás víc než jiné.

  • Krevní skupina
    Některé krevní skupiny jsou pro chuťové pohárky komárů atraktivnější. Výzkum ukázal, že lidé s krevní skupinou 0 bývají kousnuti dvakrát častěji než lidé s krevní skupinou A. Lidé s krevní skupinou B jsou někde uprostřed.
  • Cvičení a metabolismus
    Pocení během cvičení může také zvýšit náchylnost člověka k bodnutí komárem. Namáhavé cvičení způsobuje vyšší tělesnou teplotu a hromadění kyseliny mléčné, která vysílá hmyzu lahodné signály.
  • Pivo
    Studená sklenice piva vás lehce zapotí a vaše tělo uvolňuje etanol, což může být důvod, proč na pijáky piva rádi sedávají komáři.
  • Kožní bakterie
    Množství bakterií na lidské kůži může lákat komáry k poštípání, zejména tam, kde se bakterie shlukují, jako jsou kotníky a chodidla.
  • Tělesný zápach
    Komáři využívají i ty nejslabší pachy lidského těla při hledání potenciálních obětí. Již nějakou dobu je známo, že samičky komárů používají specifické senzory kolem úst k detekci oxidu uhličitého vydechovaného lidmi a zvířaty. Ale před několika lety vědci z Kalifornské univerzity v Riverside zjistili, že krev sající hmyz používá stejné senzory k detekci tělesných pachů – zejména pachu nohou.
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

16. září 2025

