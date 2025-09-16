Populární přesvědčení, že vitamin B obsažený v pivu působí jako přírodní repelent, se ukazuje jako nepodložený mýtus. I když tato teorie tvrdí, že vitamin B mění pach potu, což komárům vadí, vědecké výzkumy tuto hypotézu vyvracejí. Zkrátka nenašly žádnou souvislost mezi užíváním vitaminu B a nižším počtem štípanců.
Naopak, několik studií ukazuje, že po konzumaci piva jsou lidé pro komáry atraktivnější. Vědci to vysvětlují zvýšenou produkcí oxidu uhličitého v dechu a vyšší tělesnou teplotou, což jsou dva hlavní faktory, které komáry prokazatelně přitahují.
Tým z Radboudovy univerzity v Nizozemsku oslovil 500 lidí na hudebním festivalu, kteří pak byli vystaveni tisícům komářích samiček. „Žijeme ve světě rozděleném na magnety pro komáry a ty, kteří mají to štěstí, že zůstanou (téměř) nedotčeni,“ tvrdí článek nahraný na preprint server bioRxiv.
Všichni účastníci vyplnili dotazník o své hygieně, stravě a chování na festivalu, než vložili ruku do speciálně navržené klece naplněné otravným hmyzem.
Klec měla drobné dírky, takže komáři sice mohli cítit paži daného člověka, ale nemohli se k ní dostat, zatímco videokamera nahrávala, kolik hmyzu se je pokusilo kousnout.
Špatnou zprávou pro ty, kdo si rádi dají nějaký ten půllitr, bylo, že účastníci, kteří pili pivo, byli pro komáry 1,35krát atraktivnější než ti, kteří ho nepili. Hmyz také s větší pravděpodobností cílil na lidi, kteří s někým předchozí noc spali, ale vyhýbal se lidem, kteří používali opalovací krém nebo se nedávno sprchovali.
Důvody, proč někteří lidé přitahují víc komárů než jiní, zůstávají do značné míry záhadou. Výzkumníci vysvětlili, že komáři obvykle začnou hledat krev detekcí oxidu uhličitého, který vydechujeme. „Obecný obraz, který vyplývá z naší studie, naznačuje, že střízlivý životní styl – abstinence od drog a alkoholu, spaní o samotě a pravidelné používání opalovacího krému – snižuje pravděpodobnost, že vás štípne komár,“ uzavřeli vědci.
Právě tyto faktory, spolu s dalšími tělesnými pachy, mohou být důvodem, proč jsou někteří lidé pro komáry větším magnetem než jiní.
Existují i další faktory, které ovlivňují náchylnost ke komářímu kousnutí, například genetika, krevní skupina, tělesný zápach a bakterie na kůži. Výzkumy naznačují, že lidé s krevní skupinou 0 jsou kousáni až dvakrát častěji než ti s krevní skupinou A.
Pot, zejména ten po cvičení, zvyšuje hladinu kyseliny mléčné, která je pro komáry také velmi lákavá. Závěr je, že ačkoli je pivo pro řadu lidí osvěžující, pro komáry je signálem k útoku. Pro účinnou ochranu je proto spolehlivější sáhnout po ověřených repelentech s látkami jako DEET nebo picaridin.
Proč komáři některé lidi koušou a jiné ne
Přibližně 20 procent lidí je náchylnějších k bodnutí komáry. A i když vědci zatím nenašli lék, mají určité představy o tom, proč tento hmyz napadá některé z nás víc než jiné.