Doporučení k minimálním teplotám je řada. V různých zdrojích se tak dočtete o tom, že ideální pokojová teplota je v rozmezí 16 až 25 stupňů Celsia. Ne všechny tyto poučky ovšem mají vždy pravdu. Na jakou teplotu je tedy ideální topit, aby vás nepřekvapil účet za energie a zároveň jste se vyhnuli zdravotním rizikům?
Na jakou teplotu topit v domácnosti?
Podle doporučení Světové zdravotnické organizace je nutné mít v domácnosti zatopeno minimálně na 18 stupňů Celsia.
Toto číslo ovšem neplatí pro každého. Domácnosti, ve kterých žijí senioři, novorozenci nebo lidé s chronickým onemocněním, by měly topit minimálně na 20 stupňů.
Čím jsou nebezpečné nižší teploty
Při větší zimě hrozí, že v bytě začnou růst plísně. Ty navíc nemusí být jen na viditelných místech, které si většinou spojujeme s vyšší vlhkostí, která jim rovněž prospívá. Nejvíce se jim často daří ve skulinách zdí a podlah nebo za většími kusy nábytku.
Kromě toho chladný vzduch přispívá i ke snazšímu šíření virových onemocnění. To je způsobeno mimo jiné tím, že chladný vzduch obsahuje méně vlhkosti, která může virové částečky ze vzduchu vyfiltrovat.
Nižší teploty navíc mají i přímý dopad na fungování lidského těla. V experimentu na University of South Wales, kterého se zúčastnil i reportér BBC, vědci zkoumali, jak se mění fungování lidského těla při poklesu teploty z 21 stupňů Celsia na 10, což je průměrná teplota v nevytápěných místnostech řady domovů v zimě. Při této teplotě má lidské tělo už dost práce s udržením dostatečně vysoké tělesné teploty.
To vede k tomu, že se omezí přísun krve do mozku až o jednu pětinu, takže reportérovi zabralo řešení jednoduchého hlavolamu o dvacet sekund déle než v místnosti s 20 stupni. Kromě toho vede nízká teplota k houstnutí krve. Dochází tak zároveň ke zvýšení tlaku a klidové tepové frekvence, vše pak představuje zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, jako je mrtvice či infarkt.
Na jakou teplotu topit v ložnici
Odborníci často doporučují topit v ložnici na nižší teploty. Teplota 18 stupňů Celsia je ovšem vhodná i pro spánek. Pokud jste zvyklí řídit se doporučeními, která radí mít v ložnici jen kolem 16 stupňů, nemusíte hned běžet přenastavit topení.
Je pak ovšem důležité sledovat v místnosti i vlhkost vzduchu. Ta by v místnostech vytápěných na teplotu 16 stupňů Celsia neměla překročit 65 procent.
Jak topit během dovolené
Teplotu byste měli řešit, i pokud svůj domov na delší čas opustíte. Ani v takovém případě není rozumné topení úplně vypnout. Zejména ve starších stavbách, které nejsou zateplené, hrozí, že by za týden, který strávíte na lyžích, mohla zmrznout voda v trubkách, které důsledkem toho popraskají. Následné opravy by vás pak zcela jistě vyšly dráž, než jaká bude úspora na energiích.
Před dovolenou je tak dobré nastavit topení alespoň na 5 až 10 stupňů Celsia.
Jak nastavit správnou teplotu bez termostatu
Správnou teplotu si nastavíte, i pokud nemáte doma topení s termostatem. Pokud bydlíte například v paneláku s dálkovým vytápěním, budete mít na radiátorech většinou termostatické hlavice. Ty ovlivňují průtok vody do radiátoru podle teploty v místnosti a topení samy vypnou, jakmile teplota stoupne dost vysoko. Přesné teploty jednotlivých stupňů se u různých termostatických hlavic liší podle výrobců. Orientačně se ovšem pohybují takto:
|Stupeň
|Teplota
|Sněhová vločka (Nezámrzná teplota)
|5–7 stupňů Celsia
|1
|14–16 stupňů Celsia
|2
|16–20 stupňů Celsia
|3
|20–23 stupňů Celsia
|4
|23–25 stupňů Celsia
|5
|26–29 stupňů Celsia
Jak v zimě větrat
Pro úsporu na energiích je důležité myslet na efektivní větrání. U toho je nezbytné dodržet dvě hlavní zásady:
- Větrejte šokově – v zimě je nejlepší větrat krátkým otevřením oken dokořán na dobu maximálně pěti minut. Cílem je vyměnit vzduch a neochladit stěny. Naopak nepoužívejte mikroventilaci, ta ochlazuje rámy oken, přispívá ke srážení vlhkosti a vzniku plísní.
- Větrejte po činnostech, které zvyšují vlhkost – vyvětrat je dobré pokaždé, když se v bytě výrazně zvýší vlhkost. Samozřejmostí by tak mělo být rychlé vyvětrání po vaření, sprchování nebo sušení prádla.