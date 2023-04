VIDEO: Koko dělá velikonoční nádivku jako muffiny. Tradice trochu jinak

Složení je v podstatě stejné jako u klasických receptů. Jde o to, abyste zamíchali nakrájené housky nebo toustový chleba s vejcem, mlékem či smetanou, okořenili.

Pak přimíchali spařené kopřivy nebo jakoukoliv jinou zelenou nať. Podle toho, co příroda právě podle postupu jara nabídne.

I když – kopřivy lze už dnes sehnat i v sámošce, avšak cena nebývá příliš příznivá. Takže pokud máte jen trochu možnost, určitě se vypravíte spíš hledat do přírody nebo na zahradu.

Okolo plotu bývá největší pravděpodobnost, že byste je mohli aktuálně najít. Jen vybírejte místa, která nechodí očůrávat pejsci.

Další náplní je i trocha masa. Můžete být klasické uzené, Koko například použila slaninu. Prostě podle hesla: co dům dal.

Velikonoční nádivka s pórkem a kopřivami

Doba pečení: 35–40 minut na 180 °C

Příprava: 35 minut

Počet osob: 6

Ingredience na kulatou zapékací formu o průměru 16 cm:

150 g (6 ks) bílého toastového chleba

100 g pórku

100 g slaniny

hrst spařených mladých kopřiv

hrst hladkolisté petrželky

100 ml smetany na vaření (12 % tuku)

50 ml kuřecího vývaru

2 velká vejce

2 stroužky česneku nebo lžička sušeného

vrchovatá lžička sušeného oregana

¾ lžičky soli

čerstvě mletý pepř

2 lžíce sádla nebo másla

strouhanka na vysypání formy

Postup:

Koko se rozhodla udělat nádivku v menších porcích a použila k tomu nepřilnavou formu pro muffiny. Je však jedno, jakému postupu dáte přednost, klidně pečte v klasické formě, jak určuje recept.

Spařila kopřivy a nakrájela toustový chléb na centimetrové kostičky. Důležité je, aby se předem trochu zapekly a pak se v mléčné lázni úplně nerozpustily. Prostě jako když děláte krutony do polévky, které by měly i v tekutině trošku křupnout.

Nejdříve si rozpustila trošku sádla, které použila i na vytření formy. Pak formu vysypala strouhankou. V sádle opražila slaninu, přidala na drobno nakrájený pórek. Až zavadl, odstavila pánev a přidala smetanu a vývar.

Až směs trochu vychladne, přidá do ní žloutky. Jde o to, aby se při vysoké teplotě nesrážely. Ze zbylých bílků se vyšlehá sníh, který nakonec nádivku odlehčí. Nakonec zbývá přidat česnek a bylinky, osolit a opepřit, promíchat a vlít do misky s dvěma třetinami chleba.

Nakonec se přidá zbytek chleba, který nebude tak rozmočený a udělá na řezu pěknou mozaiku. A aby se to pěkně zazelenalo, nezbývá než nasekat další zelené: kopřivy a hladkolistou petrželku. Nakonec (až bude trouba připravená k akci) opatrně vmíchejte sníh z bílků a můžete plnit pekáček nebo formu na muffiny.

