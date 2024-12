Po kocovině nevytloukejte klín klínem. Mýty o mastné kúře vůbec nefungují

Část 1/6

Trable s kocovinou

Svátky bývají náročné. A hodně se na tom podepíše také to, co během nich zkonzumujete. Nejenže si člověk dopřává všechny vánoční pokrmy a pamlsky, ale mnohdy je také zapije sklenkou něčeho ostřejšího. Pak druhou, třetí, čtvrtou...

A kocovina na sebe další den nenechá čekat. „Výhodou je, že si od ní můžete pomoci i tím, co vpravíte do žaludku,“ usmívá se výživová specialistka Lorraine Kearney. Chce to jenom vědět, po čem sáhnout. Ano, všichni vědí, že funguje česnečka. Na tu našincům nesmí nikdo sáhnout.