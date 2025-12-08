Je to opojný pocit. Člověk se cítí důležitý a moudrý, když může někoho či něco hodnotit. Nejlíp hvězdičkami, je to jednoduché a rychlé. Přidělujeme je nejen restauracím, hotelům, obchodům, ale taky knihám. Dají se knihy hodnotit stejně jako čistota koupelny nebo kvalita jídla? Někteří autoři tvrdí, že ne – a současný trend hvězdičkování je štve. Jiní ho naopak vítají a tvrdí, že právě reakce amatérských hodnotitelů jsou skutečným měřítkem.
„Ubírám dvě hvězdy, protože jsem se citově neztotožnila s hrdinkou.“