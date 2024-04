Klimatizaci vybírejte s odborníkem a včas, v létě se nemusíte dočkat

Rizikovým skupinám, jako jsou senioři, nemocní lidé, děti či těhotné ženy, pak horka mohou způsobit závažnější zdravotní problémy. Obzvláště tyto skupiny by měly zvážit pořízení klimatizace. Její koupi by však neměli zbytečně oddalovat.

Jako obvykle na poslední chvíli

Klimatizace už dávno překonaly svůj zajetý stereotyp o luxusním zboží, které je doménou kancelářských budov či obchodních center. Lidé si je již běžně instalují do svých domácností, a to i do paneláků či bytových domů.

„Na začátku června pozorujeme výrazný nárůst zájmu zákazníků o klimatizace. Zároveň se však stává, že v červenci, v době největších veder, nám volají zoufalí lidé a chtějí montáž klimatizace domácnosti ideálně do druhého dne. To však není v našich silách. Naše týmy mají v tomto období obvykle plné termíny na zhruba měsíc dopředu, proto doporučujeme řešit montáž s předstihem, ideálně už z jara, kdy můžeme zaručit rychlé dodání a často i lepší pořizovací cenu,“ říká Martin Mrajca ze společnosti 81 klima.

Jeho slova potvrzuje i Denisa Kozáková ze společnosti Klimahome. „Je to každý rok stejné. Lidi začnou hromadně volat až na hraně léta, kdy hrozí nejvyšší teploty, a to nemáme šanci pomoci. Vždyť už teď máme objednávky na dva měsíce dopředu, kdo si vzpomene až v červenci, bude mít asi smůlu,“ říká.

Ostatně podívejte se na měření, které sbírá služba Copernicus.