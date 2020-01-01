náhledy
Stará budova kina Picturedrome ve městě Eastbourne v East Sussexu (Velká Británie) působí, jakoby se tam zastavil čas – sedačky, plátna i promítačky zůstaly na svém místě od chvíle, kdy retro kino v lednu 2020 zavřelo kvůli rostoucí konkurenci větších řetězců. Kino fungovalo od roku 1920 a mnoho let nabízelo nezávislé filmy pod značkou Curzon.
Autor: Profimedia.cz
Uvnitř opuštěného kina Picturedrome v Eastbsedadly se , našly i původní celuloidové filmy, které se dnes používají v kinořetězcích jen výjimečně.
Autor: Profimedia.cz
Ještě před pěti lety se v kině promítalo, kinořetězce ho však vytlačily z trhu.
Autor: Profimedia.cz
Picturedrome bylo nezávislé kino, které bylo otevřeno v roce 1920 a později se stalo Curzonem. Toto piano možná pamatovalo ještě éru němého filmu.
Autor: Profimedia.cz