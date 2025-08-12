Hledač městských pokladů nafotil stoleté kino, které jakoby zamrzlo v čase

Marek Burza
Stará budova kina Picturedrome ve městě Eastbourne v East Sussexu (Velká Británie) působí, jakoby se tam zastavil čas – sedačky, plátna i promítačky zůstaly na svém místě od chvíle, kdy retro kino v lednu 2020 zavřelo kvůli rostoucí konkurenci větších řetězců. Kino fungovalo od roku 1920 a mnoho let nabízelo nezávislé filmy pod značkou Curzon.
Stará budova kina Picturedrome ve městě Eastbourne v East Sussexu (Velká... Zabedněné dveře jsou smutnou připomínkou kina, které už ztratilo své využití. Pozůstatky „pravěké“ techniky Uvnitř opuštěného kina Picturedrome v Eastbsedadly se , našly i původní... Ještě před pěti lety se v kině promítalo, kinořetězce ho však vytlačily z trhu. Interiér nyní chátrá. Staré opuštěné kino v pohledu z ulice Zůstaly i staré plakáty, které ukazovaly reklamy na staré filmy. Picturedrome bylo nezávislé kino, které bylo otevřeno v roce 1920 a později se... Budova byla opuštěna v roce 2020 a od té doby chátrá.

