Hledač městských pokladů nafotil stoleté kino, které jakoby zamrzlo v čase
Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu
Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...
Chtěli venkovskou zahradu. Nakonec jim vyšla spíš městská a jsou spokojení
V obci na Pardubicku se o svou plošně pětisetmetrovou zahradu starají paní Zlata, její manžel Miroslav a dva malí rošťáci – devítiletý Matyáš a sedmiletý Dominik. Původně to měla být zahrada...
Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje
Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...
Je to kus ráje na zemi, popisuje čtenářka svou zahradu na úpatí Bílých Karpat
V půvabném trenčínském kraji, tedy na slovenské straně úpatí Bílých Karpat, budují čtenářka Adriana a její rodina svou zahradu. Považují ji za svůj malý ráj.
Houbařská sezona je v plném proudu, připravte si nůše. Tato místa teď hlásí největší úlovky
Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?
Sklizeň jablek podle odrůd. Přehled ideálních termínů pro trhání
Sklizeň jablek je jedním z nejkrásnějších zážitků podzimu. Pro chuť a dlouhodobé skladování jablek je ale důležité správné určení doby sklizně. Každá odrůda to má jinak.
Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy
Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...
Papoušci jsou taneční mistři. Ovládají i 30 jedinečných tanečních pohybů
Pravděpodobně by vás nenapadlo, že papoušci mají více než 30 různých tanečních pohybů ve svém repertoáru. Nový výzkum odhalil složitost a rozmanitost tanečních schopností těchto ptáků, které zahrnují...
Třicetikilový kapr se v Česku dá chytit, někdy je to i nebezpečné, říká rybářka
Eliška Havelková chodí na ryby už sedmnáct let. Začala totiž velmi brzy – ve čtyřech letech. Kapři jí sice nechutnají, ale jejich chytání se pro ni stalo vášní. „Ve třinácti jsem si vařila i vlastní...
Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky
V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan – což byl původně chráněný přírodní výtvor V Mejtě – má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle...
Pryč s nezvanými hosty. Přirozeně a bezpečně vyžeňte škůdce z domova
Ať se vám to líbí, nebo ne, v těchto měsících číhají na každém kroku. Kdo? No, přece škůdci všeho druhu. Odežeňte hmyzáky a další nepříjemné potvůrky a nedovolte jim, aby vám otravovali život.
Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu
S rostoucím povědomím o škodlivých dopadech některých pesticidů na naše zdraví a životní prostředí hledá stále více zahrádkářů šetrnější řešení.
Jak ostříhat túje, aby vytvořily dokonalý štít proti zvědavým sousedům
Když se řekne domov, myslíme tím i pocit soukromí a klidu. Nikdo nechce, aby mu sousedé koukali až do talíře, ať už při snídani v kuchyni nebo při grilování na zahradě. A právě vaše zahrada, ta...
Už u vás začaly růst houby? Pochlubte se svým úlovkem
Po tropických dnech prudké ochlazení a vydatný déšť. Pro lidský organismus prudká rána, pro houby možná vítaný impulz k zahájení růstu. A pro houbaře vyhlídka, že se z lesa nebudou vracet s prázdnými...