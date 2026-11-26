Obsah
Kdy řezat barborky 2026 a co když to nestihnete
Pokud řez o den či dva nestihnete, nemusí to znamenat konec pokusů. U některých dřevin může být o něco pozdější odběr dokonce přínosný, protože pupeny stihnou načerpat další chlad, na druhou stranu se tím zkracuje čas na samotné rozkvétání do čtvrtečního Štědrého dne, tedy 24. prosince.
U třešní nebo višní už delší odklad může být znát, zatímco třeba zlatice dokážou za příznivých podmínek reagovat poměrně rychle, často v řádu jednoho až tří týdnů podle stavu pupenů. Rozkvět přímo na Štědrý den ale nelze u žádné větvičky předem zaručit.
Proč barborky nekvetou? Zimní klid a letošní listopad podle ČHMÚ
Když barborky v teple nekvetou, většinou za tím stojí přirozená opatrnost dřevin. Ty si hlídají, aby se neprobudily příliš brzy, a potřebují si nejdřív projít obdobím chladu, než se v teple pustí do kvetení. Rozhoduje přitom celkové působení chladu podle druhu i odrůdy, takže u třešně ptačí nemusí být nutný silný mráz – často stačí i teploty těsně nad nulou, pokud působí dostatečně dlouho.
Podle dostupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl letošní říjen teplotně normální s průměrem 8,9 °C (+0,7 °C oproti normálu 1991–2020), začátek listopadu (2.–8. listopadu) pak přinesl výraznější ochlazení s celorepublikovým průměrem 2,4 °C (zhruba 3 °C pod normálem) a místy i přízemní mrazy.
Protože však listopad ještě neskončil, nejde o konečné hodnocení celého měsíce a ani samotné mrazivé dny automaticky neznamenají, že každá dřevina už splnila svou chladovou potřebu.
Pomůže barborce mrazák, lednička nebo balkon?
V českých návodech se občas objevuje rada strčit uříznuté větvičky na dva dny do mrazáku nebo ledničky a poté je ponořit do teplé vody. Zahradnické a botanické zdroje však tento postup jako spolehlivou náhradu přirozeného zimního chladu nepotvrzují – požadavky na chlad se liší druh od druhu a dvoudenní pobyt v mrazáku nemusí vnitřní klid pupenů překonat.
Pokud chcete větvičky před přenesením do tepla udržet v dobré kondici, spolehlivější než mrazák je chladné prostředí – třeba chladnější chodba nebo balkon chráněný před prudkými výkyvy a vysycháním. V teplém bytě se poupata sice probouzejí rychleji, ale suchý vzduch a přímé sálání radiátoru jim zkracují výdrž.
Které větvičky vybrat a následná péče ve váze
Klasickou volbou na barborky je třešeň ptačí nebo višeň obecná s bílými květy, dobře fungují ale také zlatice prostřední (lidově označovaná jako zlatý déšť, i když botanicky jde o jiný druh než jedovatý štědřenec) se žlutými květy či jabloň domácí.
Při výběru se vyplatí sledovat květní pupeny, které bývají u mnoha dřevin plnější a kulatější než užší, špičatější pupeny listové (u jabloně mohou být květní pupeny na kratších výhonech výrazně baculatější). Větve vždy řežte ostrými nůžkami na vlastní zahradě nebo se souhlasem majitele.
Po přinesení domů seřežte konce stonků šikmým řezem (u dřevnatějších větví lze konec opatrně naříznout či narušit, aby lépe přijímaly vodu), dejte je do čisté vody, umístěte na světlé místo mimo přímý žár topení a vodu pravidelně měňte.
Co znamená, když barborka rozkvete
Podle lidové tradice měly rozkvetlé třešňové větvičky na Štědrý den přinést dívce svatbu do roka, zatímco žluté květy zlatice se pojily s přáním hojnosti a štěstí do dalšího roku. Podle starého zvyku se také sledovalo, kolikátý den po uříznutí větvička rozkvete – právě ten měsíc měl být v příštím roce šťastný.